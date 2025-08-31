Orden Público

En firme la captura de alias ‘Harold’: séptimo implicado por el homicidio a Miguel Uribe Turbay

El próximo 2 de septiembre la Fiscalía le imputará cargos.

Captura de alias Harold.

Colombia

Este domingo 31 de agosto, fue presentado ante un juez de control de garantías de Bogotá Harold Daniel Barragán Ovalle, conocido como alias ‘Harold’ y el séptimo capturado por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio.

Durante la audiencia, el juez declaró legal el procedimiento de captura, lo que abre paso a la siguiente etapa judicial.

El próximo martes 2 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Barragán, se presume que sean: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

Función de alias Harold en asesinato de Miguel Uribe

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Harold’ tendría un papel clave en la planificación del crimen. Las autoridades lo señalan de haber escogido al menor de edad que disparó contra el senador, así como de definir el lugar de refugio donde posteriormente fue detenido alias ‘El Costeño’, otro de los presuntos responsables.

Según el director de la Policía, general Carlos Triana, alias ‘Harold’ cuenta con más de diez años de trayectoria delictiva, con antecedentes relacionados a organizaciones de crimen organizado en la capital.

