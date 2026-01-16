Este año iniciará el juicio contra tres de los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe

Tras siete meses del atentado que le cobró la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación llevará a juicio a tres de los principales implicados en el magnicidio que estremeció a Colombia.

El 2026 será el año en el que inicien los juicios contra quienes, según el ente acusador, habrían sido determinantes en la planeación del ataque sicarial que ocurrió en la tarde del sábado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Lea también: Familia de Miguel Uribe rechaza amenazas de muerte que recibió un fiscal que investiga el magnicidio

Caracol Radio conoció que en el mes de marzo se realizará la audiencia de acusación contra Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi.

Según la investigación de la Fiscalía, Arteaga Hernández sería el coordinador del plan ilegal y definía los roles que debían cumplir los otros implicados antes, durante y después.

“Estas actividades, presuntamente, las definió en compañía de González Cruz, en reuniones realizadas el 4 de junio del año en curso y en otras fechas posteriores, en la localidad de Bosa y otros puntos de la ciudad”, detalló la Fiscalía.

Alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’ habría seguido a Miguel Uribe

La investigación de la Fiscalía permitió recopilar elementos materiales probatorios contundentes que indican que Elder José Arteaga, al parecer, se encargó de las vigilancias realizadas a la víctima y en el reconocimiento previo del lugar en el que se ejecutó el ataque armado.

Arma de fuego

La Fiscalía, además, estableció que Arteaga “habría entregado el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay, recorrido la zona junto a Katherine Andrea Martínez Martínez para garantizar que se cumpliera con el objetivo criminal y huido hacia el sector del Tintal para abordar un vehículo conducido por alias ‘El Hermano’ y tomar camino a un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe”.

Será acusado formalmente por los delitos: homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, González Cruz habría tenido un rol clave en la planeación del crimen.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que González Cruz presuntamente participó en actividades relacionadas con la planeación del atentado, como la ubicación y selección del menor de edad que disparó contra el congresista Uribe Turbay”, señaló el ente acusador.

El hombre también es señalado de haber estado en un vehículo estacionado a pocas cuadras del parque El Golfito, en el barrio Modelia, lugar en el que se perpetró el ataque. Según la Fiscalía, desde allí habría ayudado a escapar a otros implicados.

Además, en el curso de la investigación se estableció que González Cruz habría vendido uno de los celulares utilizados para coordinar y ejecutar el atentado, con el propósito de desviar la atención de las autoridades.

Alias ‘El Hermano’ fue acusado por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; uso de menores para la comisión de delitos; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La audiencia preparatoria de juicio se iniciará en el próximo mes de febrero.

Cristian Camilo González Ardila

Sería el encargado de acudir al lugar de los hechos utilizando un medio motorizado, para que, una vez cometido el atentado, se garantizara la huida de la persona que habría sido contratada para disparar contra el entonces senador Uribe.

González Ardila habría sido el encargado de facilitar la huida del adolescente de 15 años conocido como ‘Tianz’, autor material del atentado contra Uribe Turbay. Las cámaras de seguridad lo captaron merodeando el parque El Golfito en motocicleta, vestido de jean y camisa azul, minutos después del ataque.

Una ficha clave en el atentado y con antecedentes

Según la investigación, González Ardila habría recibido entre 20 y 50 millones de pesos por su papel en el ataque, mientras que alias El Costeño, señalado como cabecilla de la estructura criminal, habría cobrado entre 750 y 1.000 millones de pesos por la planificación del crimen.

El procesado tiene tres condenas previas por tráfico de armas y hurto calificado, dictadas entre 2015 y 2016. En el momento de su captura, gozaba de libertad condicional. Vivía en el barrio Villas de El Dorado, muy cerca del lugar donde fue capturado alias El Costeño.

“Si hubiese sabido que era Miguel Uribe, habría cobrado más”

En una estremecedora declaración ante la Fiscalía, González Ardila afirmó: “Si hubiese sabido que era Miguel Uribe, habría cobrado más”.

La confesión fue entregada durante diligencia de interrogatorio y reveló también que se estarían planeando otros atentados en el país, incluyendo un posible ataque contra un esquema de seguridad compuesto por cinco o seis camionetas, asignado a figuras de alto perfil político.

Fue acusado formalmente por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

Las audiencias preparatorias arrancarán en marzo de este año.

Alias ‘Tianz’, menor de 15 años que disparó contra Miguel Uribe

Un juez experto en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó con 7 años de privación de la libertad en centro de reclusión al adolescente de 15 años que disparó contra el congresista.

La investigación de la Fiscalía permitió establecer que “el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado.

En ese sentido, fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’.

Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito, donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó”.

Cabe recordar que mientras el menor intentó escapar por las calles del sector, fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del congresista y dejado a disposición de las autoridades para su judicialización.

En medio de la audiencia de acusación realizada el 4 de agosto de 2025, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Siete días después, en la madrugada del lunes 11 de agosto, falleció el senador en la Fundación Santa Fe, en el norte de la ciudad.

La sanción es de primera instancia y la defensa del menor de 15 años presentó recurso de apelación.