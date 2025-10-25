Fiscalía judicializó a alias ‘El Caleño’ señalado de convencer al sicario que asesinó a Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación confirmó la noche de este viernes 24 de octubre que fue judicializado Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, octava persona presuntamente involucrada en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

El papel de alias El Caleño: fue clave en la selección del sicario

Mora Silva, quien fue capturado en el mes de mayo y permanece privado de la libertad cumpliendo una condena por el delito de hurto, “habría contactado por videollamada al menor de edad y convencido de ejecutar el ataque armado”.

Posteriormente, “lo comunicó con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, para coordinar el atentado”.

Según en el ente investigador, “todas estas coordinaciones presuntamente las realizó desde su lugar de reclusión”.

Alias El Caleño ademas haría parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefaciente, homicidios selectivos y otras conductas delictivas en Bogotá.

La imputación

En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.

Así va el caso

El político del Centro Democrático murió el pasado 11 de agosto, luego de que el 7 de junio sufriera un atentado armado en el parque El Golfito, de Bogotá, que lo dejó herido de gravedad.

A este punto, han sido judicializados: el menor sicario conocido con el alias de ‘Tianz’, Elder José Arteaga, Katerine Martínez, Carlos Eduardo Mora, William Fernando González, Cristian Camilo González y Harold Barragán. Y, ahora alias El Caleño.

De ese grupo, ya hay dos condenas y un llamado a juicio.