En ningún momento hemos soslayado orden del presidente: Cancillería por caso Óscar Muñoz

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, habló el secretario jurídico de la Cancillería, Uberney Marín Villada, quien se pronunció a propósito de lo revelado por la Unidad Investigativa de este medio, en donde se conoció que el exembajador Óscar Muñoz, que debía salir inmediatamente de la cartera colombiana de Exteriores por orden del presidente, sigue laborando en la Embajada en Guyana.

Y es que cabe aclarar que Óscar Muñoz es recordado por ser el funcionario que facilitó la residencia de Carlos Ramón González cuando el exdirector del DAPRE huyó a Nicaragua tras el escándalo de la UNGRD. Muñoz, además, fue grabado de parranda con el prófugo, como reveló Caracol Radio, por lo cual fue reubicado en Guyana.

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¿Qué respondió la Cancillería sobre el caso?

Pues bien, en este medio Marín Villada aseguró que en ningún momento desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha buscado pasar por alto lo ordenado por el presidente Gustavo Petro.

“ Nosotros en ningún momento como Cancillería hemos soslayado la orden del señor presidente, ni más faltaba, porque él es, precisamente, el responsable de la administración pública a nivel nacional por orden constitucional”, aseveró en su primera intervención.

Y agregó: “Lo que pasa con el señor Oscar Iván Muñoz, ya para entrar en el detalle, es que no es un empleado de libre nombramiento y remoción. En primer lugar, es un empleado que está en provisionalidad designado como primer secretario de Relaciones Exteriores . Este señor venía fue nombrado en el año 2022 ante el gobierno de Nicaragua, y por razones, precisamente para no entorpecer las investigaciones disciplinarias que se llevan en su contra, fue reubicado en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Guyana”.

“¿Qué es lo que pasa? Yo quiero ser muy claro. Indudablemente, sin desconocer la orden y la jerarquía del señor presidente como suprema autoridad administrativa. Lo que pasa es la desvinculación del señor Óscar Iván Muñoz Giraldo está en camino . Esa desvinculación solamente procede cuando en la aplicación del principio de especialidad, un funcionario de carrera diplomática ascienda y opte por el derecho preferencial dentro del escalafón de la carrera diplomática y consular, o por decisión judicial o disciplinaria. Cuando el señor presidente dio la orden de su desvinculación, inmediatamente en la oficina de talento humano y en la oficina jurídica, se tomó en cuenta esa orden, entonces no que no es que no se vaya a cumplir la decisión del señor presidente, sino que esa orden, como tal, se debe cumplir de acuerdo a la ley“.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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