“Yo nunca quise hacerle daño a Miguel Uribe”: Katherine Martínez pidió perdón por el magnicidio

Katherine Martínez Martínez, alias ‘Gabriela’, le pidió perdón a la esposa y a los familiares del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, por haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio que se presentó en la tarde del sábado 7 de junio, en el parque El Golfito del barrio Modelia en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Ante un juez de la República, la única mujer procesada en este caso reconoció que se equivocó, esto en medio de la socialización del preacuerdo que suscribió con la Fiscalía General de la Nación y en el que acepta su responsabilidad en los hechos.

“Mi error fue muy grande y, aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no cobijará todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso, pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel; sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario (…)”.

Agregó que “en realidad sí siento mucha culpabilidad y me disculpo de antemano con absolutamente todos, más que todo con su esposa y su hermana”.

¿Quién es alias ‘Gabriela’?

Según la Fiscalía, durante la investigación se logró establecer que Martínez, de 19 años, habría participado tanto en la planeación como en la ejecución del atentado.

“Asistió a reuniones previas en las que se definieron los roles delictivos que cumplirían los demás involucrados en el atentado; trasladó y entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el congresista, y, en compañía de otras personas, estuvo en inmediaciones del parque ‘El Golfito’, en el barrio Modelia, para asegurarse de la materialización del acto delictivo”, indicó el ente acusador.

Además, hay evidencias que “dan cuenta de su posible presencia en encuentros posteriores en los que se establecieron rutas de escape y acciones para evadir a las autoridades” tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Katherine Martínez Martínez aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad para la comisión de un delito.