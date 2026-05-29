Juez regañó a exembajador Daniel Garcés, por expresiones burlescas durante la audiencia

En medio de la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación iba a acusar formalmente al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, se registró un momento de tensión luego de que la juez 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá interrumpiera la diligencia por los gestos y expresiones que, según indicó, hacía el procesado mientras intervenía la fiscal del caso.

La funcionaria judicial advirtió que esas conductas representaban una falta de respeto hacia los demás participantes de la audiencia y afectaban el normal desarrollo de la diligencia, al convertirse en un elemento distractor mientras se exponían aspectos del proceso.

La Fiscalía acusará a Garcés Carabalí por los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

El exdiplomático es investigado por presuntas agresiones físicas, económicas y sexuales contra su esposa durante aproximadamente diez años.

Tras el llamado de atención de la jueza, el exembajador pidió intervenir y aseguró que sus expresiones correspondían a su identidad cultural y a su forma de ser.

“Lo que pasa es que yo soy negro, afrocolombiano, raizal, palenquero, y soy un hombre del Pacífico. Nosotros, los hombres del Pacífico, no somos hombres fríos como pueden existir en otros contextos, como del altiplano cundiboyacense y las áreas andinas”, manifestó durante la audiencia.

Garcés Carabalí insistió en que debía aplicarse una mirada diferencial frente a su comportamiento y comparó esa solicitud con la perspectiva de género utilizada en escenarios judiciales.

“Somos hombres expresivos, sí, por nuestra misma connotación histórica. Entonces usted, señora juez, quisiera pedirle el favor de que también aquí, como se ha aplicado la perspectiva de género, pues se aplique también la perspectiva diferencial, porque no me pueden pedir a mí que esté aquí como una estatua, ya que esa no es mi condición sociocultural”, afirmó.

El exembajador también sostuvo que su presencia en ciertos espacios institucionales ha generado incomodidad históricamente y señaló que intentaría moderar su actitud durante el resto de la diligencia.

“Pues, si esto los agrede, porque históricamente, claramente nuestra presencia en ciertos espacios los ha agredido en términos institucionales y no nos pueden ver avanzar, que es lo que ha pasado en este caso, sí. Voy a comprometerme con usted, señora juez, a que a partir de ahora, dado que ustedes son el grupo hegemónico histórico, gobiernan las instituciones, al intentar comportarme”, expresó.

Además, rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que demostrará su inocencia dentro del proceso judicial.

“No soy un hombre desleal, no soy un hombre que busca intimidar a nadie, como se ha pretendido aquí hacer. Soy una persona íntegra, proveniente de una familia de docentes íntegros que nos hemos esforzado toda la vida por construirnos. Eso soy yo. Y toda esta campaña de difamación y de mentiras que vamos a probar”, indicó.

Finalmente, el exembajador reiteró que haría un esfuerzo por evitar nuevas expresiones durante la audiencia, aunque insistió en que eso implica contener una identidad cultural profundamente arraigada.

“Voy a hacer mi mayor esfuerzo por no hacer ninguna expresión y comportarme como un hombre del antiplano. No, no es difícil para mí porque tengo una identidad afrodescendiente muy arraigada, muy fuerte, y he sido formado en esa identidad, pero intentaré hacer mi mayor esfuerzo por comportarme de la manera… No podría también comportarme de una manera, pues de tipo gánster, y hacer que no pasa nada cuando está pasando todo”, concluyó.