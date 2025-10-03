‘El Veneco’ implicado en asesinato de Miguel Uribe Turbay fue condenado por otro delito

#PRIMICIA| Un juez emitió sentido de fallo condenatorio contra Carlos Eduardo Mora González, alias el 'Veneco', por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.



El próximo 27 de octubre será la lectura de la… pic.twitter.com/sNXWRRr8GP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 3, 2025

Los hechos ocurrieron en febrero del 2024 cuando las autoridades sorprendieron a alias ‘El Veneco’, movilizándose en un vehículo vinculado a un caso de estafa, con 11 cartuchos calibre 156 en zona rural de Florencia, Caquetá.

El próximo 27 de octubre será la lectura de la sentencia contra el hombre que, también está implicado en el magnicidio del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

A la par, por este caso, enfrenta cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

La Fiscalía lo señaló como ‘coautor’ del atentado contra el político de derecha. Este hombre, presuntamente planeó dos días antes, la logística del atentado perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, barrio Modelia de la localidad de Fontibón al occidente de Bogotá.