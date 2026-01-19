Auxilio funerario de Colpensiones 2026: ¿En cuánto quedó? Formulario para solicitarlo

El fallecimiento de un ser querido no solo representa un duelo profundo, sino también una carga económica inesperada para muchas familias.

En el marco del sistema de seguridad social, el auxilio funerario de Colpensiones se mantiene como una prestación económica vital para aliviar los costos de entierro o servicios fúnebres de los afiliados y pensionados.

Con la actualización de las cifras para el año 2026, es fundamental que los ciudadanos conozcan los nuevos topes y los requisitos para acceder a este derecho. Esta ayuda está dirigida a la persona que demuestre haber realizado los gastos fúnebres de un afiliado activo o de un pensionado por vejez o invalidez.

Tras la implementación de la reforma pensional bajo la Ley 2381 de 2024, los valores de las prestaciones económicas han sido ajustados conforme al incremento del salario mínimo.

Para el año 2026, el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se ha fijado en $1′750.905, lo que determina los nuevos rangos del auxilio:

Valor mínimo: equivalente a 5 SMLMV, lo que corresponde a $8.754.525 COP

equivalente a 5 SMLMV, lo que corresponde a $8.754.525 COP Valor máximo: equivalente a 10 SMLMV, alcanzando los $17.509.050 COP

Es importante precisar que el monto efectivo se determina según el último salario base de cotización del afiliado o la última mesada pensional recibida por el fallecido.

No obstante, la ley garantiza que ningún pago sea inferior al mínimo de cinco salarios ni superior al máximo de diez.

¿Cómo solicitar el beneficio?

El proceso para reclamar esta prestación ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) es estrictamente presencial en sus puntos de atención, aunque el trámite comienza con la descarga de documentos digitales. Los pasos principales incluyen:

Descarga de formularios: Obtener el formato de “Solicitud de prestacion economica - Auxilio Funerario” y el “Formato Cuenta Pago”. Asesoría y radicación: Presentar el documento de identidad original en cualquier Punto de Atención Colpensiones (PAC) a nivel nacional para recibir orientación y entregar la documentación requerida. Notificación y cobro: Una vez analizada la solicitud, será notificado del acto administrativo para proceder al cobro de la prestación.

Documentación requerida

Para que el trámite sea exitoso, el solicitante debe anexar una serie de soportes que validen el fallecimiento y el gasto realizado:

Registro civil de defunción: debe tener una fecha de expedición no superior a tres meses.

debe tener una fecha de expedición no superior a tres meses. Factura de gastos funerarios: debe ser original, contar con sello de cancelado, descripción de los servicios y los datos de la persona que realizó el pago.

debe ser original, contar con sello de cancelado, descripción de los servicios y los datos de la persona que realizó el pago. Certificación de plan exequial: si el servicio fue cubierto por un plan de previsión, se debe presentar una certificación discriminada detallando los valores del contrato.

si el servicio fue cubierto por un plan de previsión, se debe presentar una certificación discriminada detallando los valores del contrato. Formularios oficiales: debidamente diligenciados (Solicitud de Prestación y Cuenta Pago).

Bajo la nueva normativa, Colpensiones es la entidad responsable de asumir y pagar esta prestación de manera centralizada.

La relevancia de este apoyo radica en su carácter de derecho imprescriptible, lo que significa que la acción para reclamar las obligaciones pensionales no expira con el tiempo. Sin embargo, se recomienda realizar el trámite lo antes posible para evitar complicaciones administrativas