Auxilio de transporte 2026: ¿Quiénes no reciben el auxilio? Le contamos

Con el inicio de año y el aumento del salario mínimo del 23,7% que fue anunciado por el presidente Gustavo Petro a finales de diciembre del 2025, muchos se preguntan cómo afecta esto al auxilio de transporte que ganan los trabajadores.

Lea también: ¿Vendrán más demandas por el salario mínimo 2026? El Consejo de Estado admitió la primera

¿En cuánto queda el subsidio de transporte para el 2026?

El auxilio de transporte para el año 2026 en Colombia quedó fijado en el siguiente $249.095.

Este valor representa un incremento del 24,5 % respecto al año anterior y fue establecido mediante el Decreto 1470 del 29 de diciembre de 2025.

En qué casos no se paga auxilio de transporte

Cuando el empleador suministra transporte.

Cuando el trabajador reside cerca de la empresa, razón por la que no necesita utilizar ni pagar por un servicio de transporte.

razón por la que no necesita utilizar ni pagar por un servicio de transporte. Cuando el salario del trabajador supera los 2 salarios mínimos mensuales vigentes.

mensuales vigentes. En los casos de trabajadores que se encuentran en periodo de incapacidad médica, es decir, durante periodos de licencias laborales o en caso de que el contrato de trabajo se encuentre suspendido.

¿Cuánto ha subido el salario mínimo en los últimos 10 años en Colombia?

2015: 644.350 - incremento del 4.6%

2016: 689.455 - incremento del 7%

2017: 737.717 - incremento del 7%

2018: 781.242 - incremento del 5.9%

2019: 828.116 - incremento del 6%

2020: 877.803 - incremento del 6%

2021: 908.526 - incremento del 3.5%

2022: 1.000.000 - incremento del 10.7%

2023: 1.160.000 - incremento del 16%

2024: 1.300.000 - incremento del 12%

2025: 1.423.500 - incremento del 9.53%

En el caso de Bogotá, hay un tema particular y es el aumento del pasaje de Transmilenio que aplica para todos los que utilizan este medio de transporte en la capital. En Caracol Radio le contamos cuánto gastará en transporte al mes si usa Transmilenio todos los días ida y vuelta.

Le puede interesar: MinTransporte cuestiona a TransMilenio por aumento del pasaje: solicitará el sustento del incremento

¿Cuánto le costará el mes según su horario?

No es lo mismo trabajar de lunes a viernes que tener turnos rotativos. Aquí le presentamos tres escenarios reales:

Horario de Oficina (lunes a viernes)

Para quien trabaja en jornada administrativa y descansa fines de semana (promedio de 20 a 22 días hábiles al mes).

Gasto Mensual: Entre $142.000 y $156.200.

¿Le alcanza el auxilio? SÍ. Le sobrarían aproximadamente $92.895 del auxilio de transporte, que podrían destinarse a otros gastos o transbordos no cubiertos.

Jornada Comercial (lunes a sábado)

La realidad de la mayoría de trabajadores en comercio y servicios (promedio de 24 a 26 días al mes).

Gasto Mensual: Entre $170.400 y $184.600.

Más información: Cuánto gastará en transporte al mes si usa Transmilenio todos los días ida y vuelta: Calculamos

¿Le alcanza el auxilio? SÍ, así es. A diferencia de años anteriores, donde el margen era muy mínimo, en 2026 el auxilio cubriría la totalidad de los pasajes, dejando un saldo a favor de inclusive, unos $64.495.