Únicos que podrán trasladarse a Colpensiones en 2026, ¿por qué? Hay fecha límite

La reforma al sistema de jubilaciones en Colombia avaló la posibilidad de que algunas personas se puedan cambiar de fondo de pensión y puedan trasladarse, si así lo desean, a Colpensiones.

La ley indica que este cambio de fondo se dará únicamente en algunos casos y cumpliendo trámites que ya incluía la ley vigente. Justamente para poder cumplir con el beneficio aprobado en la ley, los aportantes deben haber certificado la doble asesoría para poder tomar una decisión informada.

¿Quiénes pueden trasladarse a Colpensiones?

El cambio lo podrán hacer mujeres con 750 o más semanas cotizadas y hombres con 900 o más semanas cotizadas al 30 de junio de 2025, sin importar su edad.

“Además, las personas que cumplan con estas semanas y tengan 47 años o más (mujeres) o 52 años o más (hombres) podrán beneficiarse de la Oportunidad de Traslado, lo que les permitirá cambiar de régimen pensional (de Colpensiones a Fondos Privados o al revés)”, dice el fondo público.

Fecha límite para trasladarse a Colpensiones:

La fecha límite para solicitar el traslado de régimen pensional es el 16 de julio de 2026. Las personas que deban acogerse a la oportunidad de traslado deben haber cumplido los requisitos del Régimen de Transición antes del 30 de junio de 2025, y deben solicitar la doble asesoría en ambas entidades.

Esta es una ventana de dos años que se abrió con la nueva ley pensional para quienes estén a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión. La entidad detalló que, todas las personas que cuentan con demanda de ineficacia o nulidad de afiliación en curso, y cumplen los requisitos, podrán hacer uso de la oportunidad de traslado y solicitar la terminación del proceso judicial.

Conviene mencionar que, las personas seguirán realizando los aportes en el fondo privado o Colpensiones, según sea la Administradora que elija. Si es Independiente, podrá seguir realizándolos en el Operador de Información que utilice. La pensión será pagada por la entidad pública o privada donde se encuentre afiliado.

Pasos para quienes quieren trasladarse a Colpensiones:

Verificar si aplica al Régimen de Transición (RT):

Mujeres: 47 años o más y 750 semanas cotizadas al 30 de junio de 2025.

Hombres: 52 años o más y 900 semanas cotizadas al 30 de junio de 2025.

Si no cumple estos requisitos, pero le faltan menos de 10 años para la edad de pensión, también puede aplicar a la ventana de traslado.

Solicitar la Doble Asesoría:

Es un requisito indispensable para quienes desean cambiar de régimen.

La solicitan en su fondo actual (o Colpensiones) y en Colpensiones (o su fondo privado) para comparar beneficios.

Decidir y Solicitar el Traslado:

Con la información de la Doble Asesoría, elija el régimen que más le beneficie.

Recuerde que tiene hasta el 16 de julio de 2026 para solicitarlo.

Tramitar el Traslado en Colpensiones:

Ingrese al portal de Colpensiones, sección “Trámites”, opción “Traslado”.

Diligencie el formulario en línea y guarde el número de radicado.

Presente su documento de identidad y radique los documentos requeridos en un Punto de Atención Colpensiones.