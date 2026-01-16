Bancolombia efectuó un análisis del impacto que tendrá el incremento del salario mínimo decretado para 2026, de un 23 %, y allí revela que esto podría llevar la inflación anual hasta el 6,4 % en 2026 (hoy está en 5,1 %) y a la pérdida de hasta 730.000 empleos formales.

Lea también: Interponen tutela con la que buscan suspender aumento del 23% en el salario mínimo

¿Cuántos empleos se perderán por el aumento del salario mínimo?

La institución financiera afirma que, en términos de empleos, si bien el alza beneficia a unos 2,4 millones de trabajadores formales que devengan un salario mínimo, también eleva los costos para las empresas y llevaría a que algunas de ellas se vean obligadas a reducir el tamaño de su personal. Por tanto, estima que esta presión podría traducirse en la pérdida de hasta 730.000 empleos formales en 2026.

Los sectores donde más habría pérdida de empleos son:

Los sectores donde más habría pérdida de empleos por alza de salario mínimo 2026, según Bancolombia Ampliar

Es decir, los sectores más expuestos serían las actividades profesionales, el comercio, la construcción, el entretenimiento y la industria, que concentran la mayor parte del empleo formal, específicamente un 82%, y donde una alta proporción de trabajadores recibe el salario mínimo, reduciendo la capacidad de las empresas para absorber el aumento de costos.

Por otra parte, el banco recordó que cerca del 6,5% de los componentes del Índice de Precios al Consumidor están vinculados al salario mínimo, y otro 14,4% depende tanto del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) como de la inflación pasada. Esto incluye gastos cotidianos que los colombianos tienen que asumir, como el transporte público, las comidas fuera del hogar, la administración de edificios, algunos servicios educativos y los servicios personales, lo que facilita que el aumento salarial se traslade rápidamente al costo de vida.

La mayor presión de la situación se sentiría en los servicios y en los precios regulados. De acuerdo con Bancolombia, la inflación de servicios podría pasar de 5,9 % a 6,7 %, mientras que los regulados se acercarían al 8,9 % anual, traducido en niveles que complicarían el objetivo de control inflacionario, entendido como el conjunto de medidas económicas para mantener un nivel bajo y estable en el aumento de precios.

Le puede interesar: ¿Vendrán más demandas por el salario mínimo 2026? El Consejo de Estado admitió la primera

¿Aumentará la tasa de interés tras el aumento del salario mínimo?

Este contexto llevaría al Banco de la República a iniciar un nuevo periodo de aumentos en la tasa de interés, con un primer ajuste de 50 puntos básicos en enero y una tasa que podría llegar al 11 % hacia julio de 2026, con el fin de contener las expectativas de inflación. El entorno de las tasas más altas hace que el crédito se encarezca para los hogares y las empresas, afectando directamente las decisiones de consumo, inversión y financiamiento durante el próximo año.

El impacto no sería solo monetario, ya que, desde una perspectiva de las políticas públicas, el aumento del salario mínimo se trasladaría al Gobierno a través del sistema pensional, las transferencias sociales y las nóminas públicas, lo que podría ampliar el déficit del Gobierno Nacional Central hasta el 7 % del PIB el próximo año, lo cual ya es bastante limitado.

Esto dijo el presidente Petro sobre el aumento del salario mínimo: