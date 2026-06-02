¿Cuáles han sido los asteroides más peligrosos que han pasado cerca a la Tierra recientemente?

Imagen de referencia de un meteorito alrededor de la órbita de la tierra (Crédito: Getty Images) / buradaki

La idea de que un objeto proveniente del espacio pueda impactar la Tierra ha llamado la atención de la humanidad, pues durante miles de años han ocurrido impactos que han hecho cambios significativos en el clima, los ecosistemas y la evolución de la vida.

Gracias a esta curiosidad (incluso temor), la astronomía ha avanzado sus estudios para lograr identificar con precisión las mayores amenazas que puede enfrentar el globo. Una de las más grandes son los asteroides, los cuales están siendo continuamente estudiados

¿Qué es un asteroide y cuántos hay en el Sistema Solar?

Según informa la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Los asteroides, a veces llamados planetas menores, son restos rocosos que quedaron de la formación inicial del sistema solar hace unos 4.600 millones de años.

A este dato se le unen estadísticas de la Agencia Espacial Europea (ESA) por sus siglas en inglés), que estiman que hay más de 40.000 asteroides cercanos a la Tierra. Pero de estos 40.000, unos 2.000 están clasificados como altamente peligrosos y son una amenaza real por el peligro de una posible colisión.

En datos promedio:

Cada dos semanas impacta un asteroide de 1m de diámetro

Cada 10 años cae un asteroide de unos 10 m de diámetro

Cada 10.000 años cae uno de 100 m de diámetro

Cada varios cientos de miles de años cae uno de más de 1 km que causaría lluvias acidas, grandes incendios, ocultación de la luz solar y la consecuente extinción de la mayoría de las especies del planeta.

Con estos datos, se puede ver que la caída de meteoritos es muy habitual, pues se estima que cada día caen varios millones de ellos sobre la Tierra, sin embargo, la mayoría de estos no representan una amenaza real al ser diminutos o no contar con la suficiente velocidad para crear mayores impactos.

Estos son algunos de los asteroides que mayor peligro han presentado en épocas recientes:

Apofis (Apophis)

Ilustración del asteroide Apofis (crédito: Getty Images) / CoreyFord Ampliar Ilustración del asteroide Apofis (crédito: Getty Images) / CoreyFord Cerrar

Este cuerpo de aproximadamente 370 metros de diámetro (más o menos del tamaño del Empire State Building) fue descubierto en 2004 y se le consideró el asteroide con mayor riesgo de impacto conocido para la Tierra en el siglo XXI, alcanzando el nivel 4 de peligro en la Escala de Turín, la clasificación de riesgo más alta registrada para un objeto cercano a la Tierra.

Según los cálculos de la época, el asteroide podía impactar en los años 2029,2036 o 2068, creando una explosión de miles de kilómetros que podría destruir ciudades enteras. Sin embargo, los astrónomos siguieron de cerca a Aphopis y determinaron que no habría oportunidades de impacto al menos en los próximos 100 años.

Eso sí, se estima que el 13 de abril de 2029 este pasará tan cerca de la Tierra que podrá avistarse sin necesidad de herramientas como telescopios.

2024 YR4

Referencia de tamaños del asteroide 2024 YR4 en comparación con sus homólogos Chelyabinsk, Sulawesi y Tungusta. También se compara su tamaño con el avión Boeing 757. Ampliar Referencia de tamaños del asteroide 2024 YR4 en comparación con sus homólogos Chelyabinsk, Sulawesi y Tungusta. También se compara su tamaño con el avión Boeing 757. Cerrar

Descubierto en diciembre de 2024 por el telescopio Webb, se estimó que este asteroide medía entre 40 y 90 metros de diámetro (la altura de un edificio promedio). Los primeros cálculos generaron gran alarma por una posible colisión terrestre para el año 2032.

Sin embargo, a medida que se realizaron más observaciones del asteroide y se agregaron esos datos a los cálculos de su órbita, se consideró que 2024 YR4 no tenía ninguna probabilidad significativa de impactar contra la Tierra ni en 2032 y ni en años siguientes.

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2026 JH2 y 2026 KB

Este año fueron descubiertos los asteroides 2026 JH2 y 2026 KB de manera fortuita por astrónomos apenas unos días antes de su aproximación a la Tierra, específicamente el 10 y el 13 de mayo, respectivamente.

Aunque ambos asteroides de aproximadamente 20-35 metros de diámetros pasaron cerca de la Tierra el 18 de mayo, la Agencia Espacial Europea confirmó que su paso no representaba una colisión directa con el planeta.

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