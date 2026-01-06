Reducción gradual de semanas de cotización para las mujeres 2026: esto es lo que debe saber

A partir del primero de enero de este 2026 entró en vigor la reducción progresiva de la cantidad de semanas exigidas a las mujeres para pensionarse, tanto en el Régimen de Prima Media mujeres afiliadas a Colpensiones, como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Colpensiones recordó que las mujeres cuentan con beneficios adicionales asociados a la maternidad: por cada hijo que tengan se les reducen 50 semanas de cotización y, en el caso de tener dos hijos, la reducción es de 100 semanas.

La entidad invitó a los afiliados y afiliadas a informarse y aprovechar la Oportunidad de Traslado, establecida en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Esta medida permite cambiar de régimen pensional, del fondo privado a Colpensiones o viceversa.

Es de recordar que el ajuste, que inicia con 1250 semanas en 2026, se extenderá hasta llegar a las 1000 semanas en 2036, hace parte de la planeación financiera y operativa que lleva a cabo Colpensiones para este año.

Este proceso de reducción gradual de las semanas de cotización se da en medio del fortalecimiento financiero de la entidad del Estado, teniendo en cuenta que en 2025 recibió $12,2 millones por concepto de traslados desde los fondos privados, superando las proyecciones iniciales, a la vez que administró los aportes de más de 3 millones de cotizantes por un monto de $19,2 billones.

​Código de ​Trabajo

Colpensiones informó que, en el marco de su compromiso con una gestión jurídica moderna, ágil, eficiente, orientada a la prevención del daño y cercana al ciudadano, tendrá como referencia el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establecido mediante la Ley 2452 de 2025, el cual entrará en vigencia el 2 de abril de 2026.

“Esta nueva normativa tiene como propósito modernizar la justicia laboral y de la seguridad social, agilizar los procesos judiciales, promover el uso de la tecnología y fortalecer el acceso efectivo a la justicia”, dijo Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones.

¿Para quienes aplica esta medida?

Todas las mujeres: Ya sea que estén afiliadas a Colpensiones (Régimen de Prima Media) o a fondos privados (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS).

¿Cómo Funciona la Reducción?

Inicio: Comienza a regir a partir del 1 de enero de 2026.

Meta: Reducir el requisito a 1.000 semanas hasta el 2036.

Ritmo: Disminuye 25 semanas cada año.

Fondos Privados (RAIS):

2026: 1.135 semanas (reducción de 15 semanas respecto a lo anterior).

2036: Alcanza las 1.000 semanas.

Es una medida para facilitar el acceso a la pensión de vejez, reconociendo las interrupciones laborales históricas de las mujeres por labores de cuidado y maternidad, impulsada por sentencias de la Corte Constitucional (C-197 de 2023 y C-054 de 2024)