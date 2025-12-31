Aumento de pensiones 2026: ¿Cuánto subirá su mesada si gana más de 2 millones de pesos? // Caracol Radio

Tras la expedición de los decretos 1469 y 1470, el Gobierno Nacional oficializó un incremento del 23 % en el salario mínimo para el año 2026. Esta medida, aunque beneficia directamente a los trabajadores activos, ha despertado una ola de inquietudes entre los pensionados del país sobre cómo se verá reflejado este ajuste en sus pagos mensuales.

Es fundamental entender que, por ley, el ajuste de las pensiones en Colombia no se aplica de manera uniforme, sino que depende directamente del monto que recibe cada jubilado.

Pensionados del salario mínimo: ¿Cuánto recibirán en 2026?

Para quienes reciben una mesada equivalente a un salario mínimo, el panorama es claro. Según expertos, este grupo de pensionados tendrá un incremento proporcional al valor del salario mínimo estipulado por el Ejecutivo.

Le puede interesar: Atención arrendatarios: así se calculará el aumento del arriendo de vivienda para 2026

Como la ley establece que ningún colombiano puede recibir una pensión inferior al salario mínimo legal, el valor de estas mesadas se ajustará automáticamente para quedar en $1.750.905 mensuales. Esta norma aplica sin distinción tanto para el régimen de prima media (Colpensiones) como para los fondos privados.

Incluso, si una pensión actual es ligeramente superior al mínimo pero queda por debajo del nuevo valor tras el aumento del 23 %, esta deberá corregirse y nivelarse obligatoriamente al nuevo piso salarial.

¿Qué pasa con las pensiones mayores a 2 millones de pesos?

El escenario cambia drásticamente para quienes perciben más de dos millones de pesos. En estos casos, el ajuste no se realiza con base en el 23 % del salario mínimo, sino que se rige por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Lea también: Costo de un empleado en 2026: ¿Cuánto pagarán las empresas tras el aumento del 23% de Gustavo Petro?

El IPC, calculado por el DANE, es el indicador que mide la inflación y la evolución de los precios de la canasta familiar en el país. Por tanto, los jubilados con ingresos superiores al mínimo solo verán un incremento ligado al costo de vida registrado al cierre del año anterior.

Ejemplo práctico: ¿De cuánto será el aumento real?

Tomando como referencia las expectativas económicas para el cierre de año, se puede proyectar el incremento de la siguiente manera:

• Expectativa de inflación (IPC): El DANE proyecta una cifra cercana al 5,1 %.

• Caso de una pensión de 2 millones: Si el IPC cierra en el porcentaje mencionado, el aumento sería de aproximadamente $110.000.

• Total de la mesada 2026: El pensionado pasaría a recibir un total de $2.110.000 mensuales.

Vea también: Salario mínimo vital 2026: reacciones de centrales obreras y empresarios tras anuncio de Petro

¿Por qué existe esta diferencia en los aumentos?

La razón principal es que el salario mínimo busca proteger el poder adquisitivo básico de los ciudadanos frente a aumentos extraordinarios, mientras que las pensiones más altas se ajustan para compensar exclusivamente la pérdida de valor del dinero causada por la inflación (IPC).

Tenga en cuenta: El salario mínimo total para 2026 quedó fijado en $2.000.000, sumando el básico de $1.750.905 y el auxilio de transporte de $249.095; sin embargo, para el cálculo de las pensiones solo se tiene en cuenta el valor del salario básico.

Para entender mejor esta diferencia, imagine que el aumento del salario mínimo es un ascensor que sube a todos los que están en el primer piso (el mínimo) hasta una nueva altura rápidamente. En cambio, el ajuste por IPC es como una escalera mecánica que se mueve a la velocidad de la inflación; es un movimiento constante y seguro, pero más lento para quienes ya están en los pisos superiores.