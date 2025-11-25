Si la Reforma Pensional se cae en la Corte: ¿Qué pasará con los cambios de Colpensiones?

La Corte Constitucional tiene en sus manos una de las decisiones más trascendentales de los últimos años: definir si la Reforma Pensional aprobada en 2024 cumple o no con los requisitos constitucionales. Mientras el país espera el fallo, crece la inquietud entre afiliados, pensionados y trabajadores próximos a jubilarse, especialmente por el impacto que tendría una eventual caída de la reforma sobre Colpensiones y sobre las reglas actuales del sistema.

Actualmente, la reforma no ha entrado en pleno funcionamiento debido a la revisión previa del alto tribunal. Sin embargo, millones de personas realizaron trámites y traslados basados en el nuevo marco normativo. Por eso, la pregunta central es inevitable: ¿qué ocurriría si la Corte declara inexequible la Reforma Pensional?

Colpensiones: ¿qué cambiaría y qué se mantiene si la reforma es tumbada?

Si la reforma llegara a ser declarada inconstitucional, Colpensiones no implementaría ningún ajuste contemplado en el nuevo modelo, especialmente aquellos relacionados con el sistema de pilares, la administración de cotizaciones o las nuevas condiciones de acceso a la pensión. En la práctica, todo seguiría bajo las reglas vigentes en la Ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones.

El sistema seguiría siendo dual

Sin reforma, se mantendría la estructura en la que conviven:

El Régimen de Prima Media (RPM) , administrado por Colpensiones.

, administrado por Colpensiones. El Régimen de Ahorro Individual (RAIS), gestionado por fondos privados.

Este esquema, que la reforma buscaba unificar parcialmente bajo un modelo de pilares, permanecería intacto.

Los traslados ya efectuados no se reversarían

Uno de los puntos que más preocupación ha generado es lo que ocurriría con las personas que aprovecharon la “ventana” para trasladarse de un fondo privado a Colpensiones.Según expertos en derecho laboral y pensional, lo más probable es que esos movimientos permanezcan vigentes, incluso si la ley que los autorizó es anulada.

Esto se debe a los principios de:

confianza legítima , que protege a los ciudadanos que obraron de buena fe,

, que protege a los ciudadanos que obraron de buena fe, y seguridad jurídica, que evita reversar situaciones ya consolidadas.

Incluso Asofondos ha advertido que, si la Corte tumba la reforma, cualquier eventual devolución de recursos debería hacerse “de manera gradual” para evitar choques financieros en el sistema.

Se cerraría la “ventana de traslado exprés”

Con la caída de la reforma, las condiciones especiales implementadas temporalmente para permitir el traslado de afiliados cercanos a la edad de pensión desaparecerían.Es decir, se volvería a la regla tradicional:solo se puede cambiar de régimen si faltan más de 10 años para cumplir la edad de jubilación.

Uno de los ejes centrales de la reforma era el establecimiento del llamado Pilar Contributivo, que obligaba a que todas las cotizaciones hasta un umbral se depositaran en Colpensiones.Sin reforma, este cambio estructural quedaría sin piso jurídico y el sistema no tendría modificaciones de fondo en la forma en que se recaudan y administran los aportes.

Los posibles escenarios del fallo de la Corte Constitucional

La decisión no será necesariamente blanco o negro. La Corte podría optar por varias alternativas:

Inexequibilidad total

La reforma se cae por completo por vicios insubsanables, como errores de trámite. En este escenario, el sistema actual sigue igual.

Inexequibilidad parcial

La Corte podría tumbar solo algunos artículos y permitir que otros sigan vigentes. Esto abriría un panorama complejo, pues obligaría al Gobierno a ajustar o reglamentar nuevamente partes del sistema.

Exequibilidad plena

El tribunal podría avalar la reforma en su totalidad, lo que permitiría su entrada en vigencia inmediata una vez se cumplan los calendarios previstos por el Gobierno.

Devolución al Congreso

Si la Corte encuentra errores corregibles, puede pedir que el Congreso repita debates o votaciones antes de tomar una decisión final. Este camino prolongaría aún más la incertidumbre.

Un sistema pensional en pausa

Mientras la Corte delibera, el país permanece en una especie de limbo jurídico. En Colpensiones, los trámites siguen rigiéndose por las reglas actuales, pero la entidad debe prepararse para dos caminos posibles: implementar una reforma de gran calado o continuar con el sistema tradicional sin cambios de fondo.

Lo cierto es que, con o sin reforma, la discusión sobre el futuro de las pensiones en Colombia seguirá en el centro del debate público, y millones de trabajadores esperan claridad para poder planear su vejez.