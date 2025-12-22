Pensionados que SÍ tienen derecho a la mesada 13 de Colpensiones en 2025: Valor al que equivale

En Colombia se le conocen como pensiones a las prestaciones económicas que son recibidas por diferentes personas como pagos mensuales con el objetivo de protegerlas frente a diversas condiciones, como la vejez, la invalidez o la muerte de un beneficiario de esta remuneración. Estos pagos en la administradora estatal Colpensiones, se conocen como ‘mesadas’ y adicionalmente, se realizan pagos de diferentes incentivos, siempre y cuando se cumplan los requisitos para recibirlos.

Durante cada año, el pago de las pensiones se realizan en ‘12 mesadas’, es decir, un pago mensualmente. Sin embargo, también existe la mesada número 13, o como es reconocida por muchas personas, ‘la prima de Navidad’. Un pago adicional que deben recibir algunos pensionados debido al Artículo 50 de la ley 100 de 1993.

¿Quiénes reciben la mesada 13 de Colpensiones?

Esta prima de Navidad que debe ser pagada por Colpensiones, es recibida por aquellas personas que cuenten con una pensión por vejez, invalidez o sobrevivencia, y debe ser pagada durante los primeros quince días del mes de diciembre, es decir, en conjunto con la mesada del mes de noviembre. Por otro lado, el valor de esta debe ser el mismo al que se recibe todos los meses, sin que se realicen descuentos o retenciones.

¿Quién no recibe la mesada 13?

A pesar de que la administradora estatal realice este pago a millones de colombianos, también hay otro grupo de personas las cuales se encuentran excluidas de recibir este beneficio adicional, son las siguientes:

Devolución de aportes

Aquellas personas que llegaron a la edad de pensión, pero no lograron cumplir con las semanas mínimas requeridas (1.300), no podrán ser beneficiadas por la mesada 13, esto teniendo en cuenta que a dichas personas no se les realizará el pago de una pensión, sino que se les devolverá el dinero que cotizaron durante su vida laboral.

Pensiones de alto monto

Colpensiones también ha establecido que el beneficio de la prima Navideña, tampoco será entregado a aquellas personas que hayan recibido una pensión de un monto superior a los 15 salarios mínimos, y lo hayan empezado a recibir luego del 31 de julio de 2011.

Programa BEPS

El programa BEPS, o también reconocido como Beneficios Económicos Periódicos, es un sistema mediante el cual se le entrega una ayuda, como su nombre lo dice, económica, a diferentes grupos de adultos mayores, sin embargo, al no figurar como una pensión, no pueden optar al beneficio de la mesada 13.

¿Existe la mesada 14?

La existencia de la mesada 14, es un cuestionamiento que se realizan los adultos mayores que cuentan con una pensión, pues si bien las personas que se pensionan en la actualidad no pueden recibir este beneficio, aquellas personas que lograron jubilarse antes del año 2011, si la recibían.

Su funcionamiento era similar a la mesada 13, pues a diferencia de la prima navideña, esta se podría reconocer como la prima de mitad de año. Sin embargo, este beneficio fue eliminado desde el 1 de agosto de 2011.

