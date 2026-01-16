Incremento del 23% en salario mínimo aumenta carga laboral de los juzgados: juez

El incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026, el cual quedó establecido en el decreto 1469 expedido por el Gobierno Nacional, generaría un aumento en la carga laboral de los juzgados. Así lo advirtió el juez sexto de familia de Cartagena (Bolívar), Carlos García.

El togado explicó cómo el aumento en el salario afecta a los procesos judiciales: “Un alto incremento en el salario mínimo establecido por el Gobierno Nacional el año pasado incide, de alguna manera, en las cuantías de los procesos judiciales establecidos con unos topes para establecer la mínima, menor y mayor cuantía”.

Esto, según García, aumenta “la carga, de por sí bastante elevada, que tienen los juzgados de primera instancia, los de pequeñas causas, los juzgados municipales, entre otros”, estos últimos, quienes también conocen procesos por las competencias señaladas en el decreto 333 de 2021, en materia de tutela”.

También señaló que, al incrementarse el monto que define las mínimas cuantías, se afectaría la capacidad de respuesta de los juzgados y podría generarse una congestión: “Al aumentar el monto que establece las mínimas cuantías y algunas menores, tendrán, no solamente más procesos en única, sino también algunos en primera instancia”.

“Esto, lógicamente, incide en las capacidades de respuesta de dichas entidades jurisdiccionales, que muchas veces trabajan con pocos recursos, tanto físicos como humanos, para poder dar respuesta a la gran avalancha de solicitudes”, agregó el juez.