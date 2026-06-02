¿Quiénes son Pilar Rueda y Ana Lucía Pineda? una de ellas será la próxima primera dama

El pasado domingo 31 de mayo Colombia vivió la primera jornada de las elecciones presidenciales, en ella, los ciudadanos podían elegir entre 11 candidatos. Quienes se llevaron la mayor votación fueron: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quienes pasan a la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo domingo 21 de junio.

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No solo su vida pública y política ha generado gran interés, también su vida privada y familiar, teniendo en cuenta que el país tendrá una próxima nueva primera dama de la nación.

En Caracol Radio le contamos cuáles son los perfiles de estas dos mujeres.

Ana Lucía Pineda:

La gestora del movimiento “tigresas por la patria” es la esposa de Abelardo de la Espriella, ella es administradora de empresas egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, hizo parte de la creación de la firma De la Espriella Lawyers y ha trabajado como directora de diferentes empresas en el sector de la gastronomía y entretenimiento.

Su historia de amor inicia desde muy jóvenes debido a que sus familias se conocían de tiempo atrás y los acercaron, posteriormente cuando estuvieron más jóvenes se reencontraron, se volvieron novios y tan solo unos meses después Abelardo de la Espriella le pidió matrimonio a Ana Lucía.

Son padres de cuatro hijos: Lucia, Salvador, Filippo y Francesca, aunque los mantienen alejados de la vida pública, durante la campaña política aparecieron en algunas fotos familiares. En esta etapa Ana Lucía estuvo activa junto a su esposa acompañándolo en apariciones públicas y convocando gente.

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Pilar Rueda:

Pilar es la segunda esposa de Iván Cepeda, es antropóloga de la Universidad Nacional y tiene una maestría en estudios de paz y derechos humanos de la Universidad de Notre Dame.

Ha sido consultora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha asesorado las conversaciones de paz en La Habana desde el enfoque de género y trabaja para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde que se firmó el acuerdo con las Farc.

Además, es abogada y ha enfocado toda su carrera profesional en la investigación, defensa y protección de los derechos humanos, especializándose en las dinámicas de violencia y afectaciones del conflicto armado en el país.

La pareja contrajo matrimonio en el año 2014 y Pilar tiene una hija llamada Lucía a quien Cepeda adoptó afectivamente en su hogar.

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¿Cuál es la función de la primera dama?

Es el título que recibe la anfitriona de la Casa de Nariño, habitualmente la esposa del presidente de la República, durante el ejercicio del mandato presidencial. Si bien el papel de la primera dama no ha sido definido oficialmente, ocupa un lugar destacado en la vida política y social del país.

Hasta 1979, la primera dama ocupó el cargo de presidenta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cargo que había desempeñado la esposa del presidente desde su fundación en 1968. Por su parte, la Ley 7 de 1979 establece que la primera dama permanecerá vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin funciones específicas de manera puramente honorífica.

Desde 2010, la primera dama ha representado al presidente en viajes al extranjero bajo el estatus de embajadora en misión especial. Su rol es de carácter protocolario y social, actuando informalmente como gestora social para apoyar causas filantrópicas, acompañar al presidente en actos oficiales y liderar programas de interés público sin poder de decisión ejecutiva.

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