Colpensiones ofrece Seguro de Vida y Auxilio Funerario gratuito en 2026 con los BEPS: cómo aplicar

Colpensiones a través de su programa de ahorro Beneficios Económicos (BEPS) brindará a sus afiliados la posibilidad de obtener un seguro de vida y un auxilio funerario totalmente gratis durante el 2026. Esta iniciativa busca proteger a los ahorradores y sus familias, ofreciendo tranquilidad y respaldo en momentos difíciles.

Para acceder a este beneficio, los participantes del programa BEPS deben cumplir con ciertos requisitos. Una de las opciones es realizar seis aportes de 20.000 pesos cada uno. Alternativamente, pueden acumular un total de 285.000 pesos en sus ahorros. Aquellos que cumplan con estas condiciones serán automáticamente beneficiarios del seguro de vida y auxilio funerario gratuito para el año 2026.

Seguro de vida 2026

El seguro de vida gratuito, con vigencia anual de enero a diciembre, cubre diversas eventualidades. Entre las coberturas se incluyen la muerte por cualquier causa, amparo exequial, enfermedades graves y desmembración por accidente. Para ser elegible para este seguro, los ahorradores deben realizar más de seis ahorros cada año que sumen más de seis salarios mínimos diarios, lo que para el año 2025 equivale a 284.700 pesos.

A continuación detallamos sus coberturas y el procedimiento de reclamación para facilitar el acceso a los beneficios:

Fallecimiento por cualquier causa

Esta cobertura abarca suicidio, homicidio, terrorismo, SIDA y muerte presunta por desaparición. Los valores asegurados oscilan entre $1.000.000 para ahorros de hasta $100.000 y $24.300.000 para ahorros entre $700.001 y $1.620.000.

Amparo exequial

Adicional al valor asegurado por fallecimiento, se otorga un auxilio equivalente a 1.5 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) como límite mínimo.

Enfermedades graves

Si el asegurado es diagnosticado por primera vez con alguna de las enfermedades cubiertas durante la vigencia de la póliza, recibirá el 50% de la suma asegurada por fallecimiento. Las enfermedades incluidas son:

Cualquier tipo de cáncer (sin exclusiones).

Infarto de miocardio.

Insuficiencia renal crónica.

Quemaduras que requieren cuidados especiales.

Enfermedad cerebrovascular.

Esclerosis múltiple.

Cirugía de arterias coronarias, incluyendo bypass.

Desmembración

En caso de pérdida de órganos, miembros o su función debido a eventos naturales, accidentes, terrorismo o tentativa de homicidio, el valor asegurado será un porcentaje del valor asegurado por fallecimiento. Algunos ejemplos de porcentajes son:

Pérdida de uno o ambos brazos, piernas, pies y manos: 50%.

Pérdida de visión en uno o en ambos ojos: 50%.

Pérdida de la audición en uno o en ambos oídos: 50%.

Pérdida en un solo evento del primer dedo (pulgar) y del segundo dedo (índice) de la misma mano: 50%.

Pérdida del primer dedo (pulgar) de cualquier mano: 25%.

Además de este importante beneficio, el programa BEPS, ofrece otras ventajas significativas. Por cada 100.000 pesos ahorrados, los participantes tienen la oportunidad de concursar en el último sorteo de bonos, con premios de hasta 2.350.000 pesos. La fecha límite para participar en este sorteo es el 31 de diciembre.

Colpensiones invitó a todos sus afiliados a conocer los términos y condiciones de estos beneficios en su sitio web oficial. El programa BEPS es una herramienta para asegurar el futuro y la protección de los ciudadanos.

Link oficial: https://www.colpensiones.gov.co/beps/publicaciones/4733/quiero-ser-beps/#queson