¿Quiere cambiar su correo de Gmail? estos son los pasos a seguir en celular y computador

De fondo: Persona navegando por la web usando un computador portátil (Cortesía: Getty Images)

Google está avanzando con la implementación de una nueva función para que los usuarios puedan modificar la dirección de correo electrónico principal de su Cuenta de Google.

Esto habilitará que los usuarios renueven sus credenciales sin necesidad de crear una cuenta nueva y sin perder el acceso a servicios, archivos o información almacenada. Esta función es muy útil para quienes crearon un usuario usando nombres que para la actualidad no es apropiado o no se adapta a su personalidad.

Así, conozca los pasos para hacer este cambio, qué pasa si no le aparece la opción y las aclaraciones de servicios y actualizaciones durante este ajuste.

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Estos son los pasos para cambiar su dirección de correo Gmail

Para hacer este ajuste en su cuenta, siga estos pasos tanto en computador como en celular:

Visite la página web oficial myaccount.google.com/google-account-email. Es posible que tenga que acceder a su cuenta.

(En celular, vaya a cualquiera de las aplicaciones de Google, seleccione donde aparece su foto de perfil y seleccione “Administrar tu Cuenta de Google”Entre las opciones que se disponen, haga clic en “Información personal”).

Luego, seleccione “Correo electrónico” y “Dirección de correo electrónico de la Cuenta de Google”.

En “Dirección de correo electrónico de la Cuenta de Google”, haga clic en su dirección o el texto correspondiente que le permita cambiar la que ya tiene.

Cabe aclarar que de momento Google sigue en una implementación progresiva de esta opción, por lo que es posible que al seguir estos pasos no encuentre la opción para el cambio de correo. A medida que pasen las semanas, puede volver a intentarlo.

Por otro lado, en caso de haber hecho el cambio satisfactoriamente, debe saber que no se puede repetir la acción hasta que pase un año, ya que la plataforma solo habilita cambios cada 12 meses.

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¿Qué pasará con mi antigua dirección de Gmail?

Aquella dirección que acaba de cambiar no se borra ni desaparece de internet; simplemente se transforma en una dirección secundaria que queda vinculada directamente a perfil actual.

Por lo tanto, podrá iniciar sesión con su dirección de correo antigua o nueva en los servicios de Google, como por ejemplo:

Gmail.

Maps.

YouTube.

Google Play.

Drive.

Esto tampoco afectará un inicio de sesión en otras plataformas. Téngase en cuenta que muchas personas utilizan Gmail como acceso principal a redes sociales, plataformas de streaming, tiendas online, bancos y aplicaciones laborales, por lo que se habilitará el ingreso a cualquiera de las direcciones nuevas o antiguas.

El cambio tampoco afectará el contenido almacenado en los servicios de Google. Esto incluye:

Correos electrónicos.

Archivos en Google Drive.

Fotografías en Google Fotos.

Contactos.

Historial y configuraciones de la cuenta.

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