Resultados de las loterías de Cundinamarca, Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha HOY 1 de junio
Conozca los resultados y los números ganadores de los premios que entregan las loterías de Cundinamarca, Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha para este lunes, 1 de junio
La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.
Vea aquí: Resultados Lotería de Boyacá del 25 de ABRIL 2026: consulte los premios
Asimismo, los lunes también se juega el ColorLoto, con un premio de $1.720 millones y el Baloto Revancha, con un acumulado de $21.700 millones.
Resultados Lotería de Cundinamarca HOY 1 de junio de 2026
Este lunes 1 de junio de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.
El resultado del premio mayor en su sorteo es:
Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de Cundinamarca aquí:
Resultados de la Lotería del Tolima HOY 1 de junio de 2026
La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, al mismo tiempo que la Lotería de Cundinamarca, de allí que este día sea catalogado como el ‘lunes millonario’.
Este lunes HOY 1 de junio de 2026 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de $3.500 millones.
El resultado del premio mayor en su sorteo es:
Resultados de MiLoto HOY 1 de junio de 2026
Este lunes HOY 1 de junio de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto por 200 millones de pesos.
Resultados del ColorLoto:
Resultados del Baloto y Baloto Revancha HOY 1 de junio de 2026
Baloto
Números:
Superbalota:
- Revancha
Números:
Superbalota:
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...