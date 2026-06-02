Resultados de las loterías de Cundinamarca, Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha HOY 1 de junio

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Vea aquí: Resultados Lotería de Boyacá del 25 de ABRIL 2026: consulte los premios

Asimismo, los lunes también se juega el ColorLoto, con un premio de $1.720 millones y el Baloto Revancha, con un acumulado de $21.700 millones.

Resultados Lotería de Cundinamarca HOY 1 de junio de 2026

Este lunes 1 de junio de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo es:

Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de Cundinamarca aquí:

Resultados de la Lotería del Tolima HOY 1 de junio de 2026

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, al mismo tiempo que la Lotería de Cundinamarca, de allí que este día sea catalogado como el ‘lunes millonario’.

Este lunes HOY 1 de junio de 2026 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de $3.500 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo es:

Resultados de MiLoto HOY 1 de junio de 2026

Este lunes HOY 1 de junio de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto por 200 millones de pesos.

Resultados del ColorLoto:

Resultados del Baloto y Baloto Revancha HOY 1 de junio de 2026

Baloto

Números:

Superbalota:

Revancha

Números:

Superbalota: