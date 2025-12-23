Colpensiones recordó que se reducen las semanas requeridas para que las mujeres accedan a la pensión

Muger con gesto expectante y al lado el logo de colpensiones (Fotos vía Getty Images y redes sociales de Colpensiones)

Colpensiones recordó que a partir del primero de enero de 2026 entrará en vigor la reducción progresiva de semanas exigidas a las mujeres para pensionarse, tanto en el Régimen de Prima Media mujeres afiliadas a Colpensiones, como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

“Para 2026, la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, trabajará todos los días para proteger los derechos pensionales de los colombianos y colombianas. Muchas mujeres han dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus familias y al desarrollo del país, por lo que merecen un sistema pensional más justo y equitativo”, agregó la entidad.

Colpensiones recordó que las mujeres cuentan con beneficios adicionales asociados a la maternidad: por cada hijo se les reducen 50 semanas de cotización y, en el caso de dos hijos, la reducción es de 100 semanas. Al respecto, el presidente de la entidad, Jaime Dussán, explicó que esta medida reconoce el trabajo de cuidado que realizan las mujeres en el hogar, especialmente durante la crianza de niños pequeños.

Así mismo, la entidad invitó a los afiliados/as a informarse y aprovechar la Oportunidad de Traslado, establecida en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Esta medida permite cambiar de régimen pensional, del fondo privado a Colpensiones o viceversa.

Pueden acceder quienes cumplan los siguientes requisitos:

* Mujeres: 47 años o más y mínimo 750 semanas cotizadas.

* Hombres: 52 años o más y mínimo 900 semanas cotizadas.

Y deben realizar la doble asesoría obligatoria, para comparar proyecciones y tomar una decisión informada y la más conveniente para su futuro.

Esta oportunidad estará disponible hasta el 16 de julio de 2026 y se encuentra plenamente vigente, sin necesidad de procesos judiciales.