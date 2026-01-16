El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En los estadios cada vez se juega menos fútbol y se hacen más conciertos: presidente de la Dimayor

Este viernes, 16 de enero, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga Pérez, quien se refirió a varios temas coyunturales del Fútbol Profesional Colombiano, a propósito del arranque de la Liga BetPlay 2026 - I.

Cambios en el calendario del FPC por el arranque del Mundial 2026

Zuluaga explicó que la liga arranca este viernes teniendo en cuenta el calendario del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que inicia el 11 de junio.

Así las cosas, la cabeza de ente rector del FPC explicó algunos cambios para el calendario de este semestre, teniendo en cuenta que ya eran de público conocimiento.

“Nosotros hemos de terminar antes de esa fecha (11 de junio) y tener un campeón”., dijo.

Y explicó: “Por consiguiente, arrancamos con un formato que, primero que todo, elimina las fechas de clásicos, o sea vamos a 19 fechas. Ya no vamos a tener cuadrangulares en el primer semestre, sino que vamos a tener los famosos play-offs o mata-mata, que llamamos en el fútbol”.

“Con eso aspiramos terminar la liga aproximadamente antes del 10 de junio”, concluyó.

Economía del fútbol colombiano y desempeño de los equipos en torneos continentales

Zuluaga afirmó que en Colombia es uno de los países que menos recibe dinero por derechos de televisión.

“Tenemos un contrato vigente, estamos a puertas de que se venza el 31 de diciembre de este año y aspiramos a hacer una buena negociación y mejorar mucho los ingresos”, dijo.

Explicó, así, que “mejorando los ingresos” se entra a “mirar cómo se hace una mejor distribución” de los recursos que dejan los mismos derechos de televisión.

“Entendemos que hay unos clubes que aportan mucho más realmente a la imagen, y yo pienso que ya hay un consenso entre los clubes de que se va a hacer de esa manera”, aseveró.

Préstamos de estadios para eventos diferentes al fútbol

Por lo general en Colombia los máximos escenarios deportivos de cada ciudad son alquilados también para otros eventos masivos como los conciertos, lo que obliga a la Dimayor a ajustar el calendario; sin embargo, debido a lo justo que estará este semestre por el Mundial, Zuluaga puntualizó que, para esta ocasión, no hay posibilidad de aplazar partidos.

“Ese es uno de los principales inconvenientes que tenemos. Tenemos, realmente, unas fechas muy estrechas, no tenemos la posibilidad de aplazar partidos”, reveló.

En esa línea, criticó que, “desafortunadamente, los estadios en este momento se utilizan muchísimo para conciertos”.

“Entendemos que la cultura también forma parte del entretenimiento, entendemos que las administraciones locales tienen compromisos, pero, desafortunadamente, cada vez se juega menos fútbol en los estadios y se hacen más conciertos” , aseveró.

“No estamos en contra de los conciertos, pero sí necesitamos espacio realmente para hacer lo más importante que hacemos nosotros, como es el deporte”, sentenció.

Pereira e inscripción de jugadores nuevos para el torneo apertura 2026

Zuluaga, por otro lado, se refirió la situación deportiva del Pereira y aseguró que el conjunto ‘Matecaña’ no podrá inscribir nuevos jugadores este semestre hasta que “subsane” unas sanciones que tiene con la FIFA.

“El listado lo enviaron ayer. Estamos en la inscripción de los jugadores que tenía autorizados el semestre anterior, pero no puede inscribir jugadores nuevos hasta que no cumpla o no solucione unas sanciones que tiene de FIFA y de la Federación Colombiana de Fútbol. Si subsana realmente los inconvenientes que tiene, podrán inscribir jugadores nuevos, pero mientras tanto no podrá hacerlo”, enfatizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: