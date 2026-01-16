¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? Estos serían los detalles pendientes para cerrar el fichaje

El traspaso de Marino Hinestroza de Atlético Nacional a Boca Juniors se ha convertido en una de las grandes novelas del presente mercado de pases en el fútbol sudamericano. El extremo vallecaucano se despidió del equipo antioqueño desde el año pasado, pero aún su futuro es incierto.

Aunque hay optimismo de todas las partes de que pueda cerrarse la transferencia, hay pequeños detalles que han impedido que esto sea así, o a menos así lo ha dado a conocer la prensa argentina.

El periodista Ezequiel Sosa, quien trabaja con TyC Sports y Radio La Red, dejó en claro que hay una cláusula que genera la principal traba entre ambos equipos, planteándose el porcentaje que le podría corresponder a Nacional en caso de una futura venta del jugador.

“En el mail que llegó a Boca figura que Atlético nacional se queda con el 20% de una futura venta. Lo que se había hablado en realidad fue el 20% de plusvalía de una futura venta. Son cosas diferentes. Atlético Nacional sigue sin modificar eso y además desde el entorno del jugador le están pidiendo que se hagan cargo de la totalidad del 8%”, informó Sosa en su cuenta de Twitter.

Sosa aclara al respecto: “20% de futura venta: Atlético Nacional cobra el 20% del total por el que se venda el jugador. 20% de plusvalía: solo cobra el 20% de la ganancia, es decir, de la diferencia entre lo que se pagó y lo que se venda”.

LA CLÁUSULA QUE TRABA EL PASE DE HINESTROZA SEGÚN BOCA:



En el mail que llegó a Boca figura que Atletico nacional se queda con el 20% de una futura venta.



Lo que se había hablado en realidad lo hablado fue el 20% de plusvalía de una futura venta. Son cosas diferentes. Atlético… pic.twitter.com/24sah41u4w — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) January 15, 2026

En medio de la negociación, que en un principio se dio por hecha por mismos compañeros de Hinestroza, se ha llegado a acusar a Atlético Nacional de deber un dinero al vallecaucano, algo que el club desmintió tajantemente con un comunicado.

En Argentina la expectativa por la llegada de Marino Hinestroza es grande, teniendo en cuenta que por ahora es la gran apuesta del mercado de pases de Boca Juniors, que este año regresará a la fase de grupos de la Copa Libertadores.