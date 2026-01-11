¿Cuándo empieza la Liga 2026? Dimayor oficializa fechas para el inicio del campeonato en Colombia / Colprensa

Está todo listo para que empiecen las competencias en la Liga Colombiana 2026. Es preciso recordar que para esta temporada, el campeonato iniciará antes de lo esperado, teniendo en cuenta que a partir del mes de junio se disputará la Copa Mundial de Fútbol 2026 y en dicho sentido FIFA ordena liberar a los futbolistas con anticipación para que puedan unirse a la concentración de sus respectivas selecciones.

En este orden de ideas, la DIMAYOR ya confirmó fechas y horarios correspondientes a las 19 jornadas que se disputarán en la fase del todos contra todos. Lo anterior debido a que fue eliminada también la jornada de clásicos para apresurar el término del certamen nacional.

Posteriormente, en la fase definitiva de la Liga, se llevarán a cabo los play-offs (encuentros de eliminación directa con duelos de ida y vuelta), dejando así de lado los habituales cuadrangulares.

¿Cuándo empieza la Liga 2026 en Colombia?

Según informó DIMAYOR, el primer semestre de la Liga Colombiana comenzará el viernes 16 de enero del 2026 con dos partidos: Deportivo Pereira vs. Llaneros en el Estadio Centenario de Armenia (6:20 PM) y Fortaleza vs. Alianza Valledupar en el Estadio Metropolitano de Techo (8:30 PM).

Esta primera fecha irá entonces desde ese día hasta el lunes 19 de enero, cuando concluya todo con el encuentro entre Cúcuta Deportivo (recién ascendido a primera división) y Once Caldas en el Estadio General Santander (4 PM).

“Esta planificación anticipada representa también un beneficio para los clubes, ya que facilita la organización operativa, deportiva y logística, contribuyendo a una mejor preparación de cada jornada... Seguiremos trabajando para que esta programación registre las menores modificaciones posibles, resguardando el correcto desarrollo de la competencia", advierte DIMAYOR en su comunicado.

El único detalle es que los partidos correspondientes a la fecha 10 no fueron programados, debido a que coinciden con las elecciones de Congreso de 2026. “Será necesario coordinar previamente con los gobiernos locales y las autoridades correspondientes para la definición de la programación”, se complementa.

