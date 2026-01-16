Revelan lesión de Richard Ríos: ¿Cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas?

Richard Ríos abandona el campo de juego del Porto con una lesión en el hombro derecho. (Photo by Diogo Cardoso/Getty Images) / Diogo Cardoso

El volante antioqueño Richard Ríos, titular indiscutido de la Selección Colombia, sufrió “una luxación anterior traumática del hombro derecho”, informó la prensa portuguesa. La lesión lo tendrá varios juegos fuera de las canchas.

Ríos encendió las alarmas del Benfica y del combinado nacional, tras abandonar el clásico de Copa ante el Porto con un fuerte dolor en el hombro. Finalmente su equipo cayó 1-0 y quedó eliminado de la Copa.

José Mourinho, técnico del equipo, terminó de generar más preocupación tras anticipar que lo del colombiano se trataría de una lesión “importante”, lamentando lo sucedido.

En medio de todo, la buena noticia para Richard Ríos es que no requeriría de una cirugía, más que todo reposo y rehabilitación, agregó la prensa. Se especula que esté al menos 3 semanas fuera de las canchas.

Así las cosas, Ríos se perdería por lo menos cuatro partidos con el Benfica, entre ellos los juegos de Liga de Campeones ante la Juventus en Italia y el Real Madrid en Lisboa.

El colombiano se ve obligado a poner pausa a su temporada con el Benfica tras haber disputado 16 partidos de liga; mientras que en la Champions ha jugado seis encuentros, más cuatro de clasificación para este torneo, y marcó un gol ante el Nápoles.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El próximo compromiso de la Selección Colombia será el próximo 26 de marzo, cuando se mida en un amistoso ante Croacia. Días después, se enfrentará a Francia. Se espera que Richard Ríos ya esté recuperado para dichos partidos.