Millonarios hace oficial dos nuevas salidas del equipo para el 2026

Millonarios en su partido en La Bombonera ante Boca Juniors / EFE.

Millonarios continúa moviendo su nómina para el primer semestre del 2026. El equipo bogotano ha confirmado los fichajes de siete jugadores, muy cerca de anunciar el octavo; mientras que ha confirmado la salida de 12 futbolistas de su plantel.

Este jueves, el club bogotano oficializó la salida de dos jugadores más, quienes actuaron con regularidad en el equipo a lo largo del 2025.

Edwin ‘Shirra’ Mosquera, con el que se llegó a un contrato para rescindir su préstamo en el Atlanta United y cuyo destino inmediato será Santa Fe, y Nicolás Arévalo, quien fue transferido al Metalist de Ucrania.

▶️ Comunicado Oficial Edwin Mosquera pic.twitter.com/5fm2JVJeum — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 15, 2026

▶️ Comunicado Oficial Nicolás Arévalo. pic.twitter.com/Na1cA3Iizt — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 15, 2026

A Mosquera y Arévalo se suman los siguientes jugadores que salieron esta temporada del equipo: Neiser Villarreal, Edwin Mosquera, Bruno Savio, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Juan José Ramírez, Iván Mauricio Arboleda, Juan Pablo Vargas, Juan Carvajal y Helibelton Palacios.

En contraste, llegaron al equipo bogotano para el primer semestre del 2026: Falcao García, Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebstián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña y Rodrigo Contreras.

Adicionalmente, Millonarios anunciará próximamente el fichaje de un nuevo defensor central. El uruguayo Edgar Alizalde, tras un traspaso fallido al Liverpool de su país, llegará para reforzar la zaga del equipo azul.