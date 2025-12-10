Jhon Arias ilusiona a Colombia de cara al Mundial 2026: “Conseguir algo histórico”

Jhon Arias es uno de los jugadores que hacen parte de la columna vertebral del entrenador Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Si bien su presente, y el de su equipo, Wolverhampton, no es el mejor, su talento diferencial será clave con la Tricolor de cara al Mundial 2026.

Arias no ha tenido una adaptación tan rápida a la Premier League desde que dejó Fluminense a mitad de año. Sin embargo, va de la mano del nivel colectivo tan bajo de los Wolves que los tienen en el último puesto con apenas 2 puntos de 45 posibles.

Arias y su ilusión con la Selección Colombia en el Mundial

El atacante de 28 años brindó recientemente una entrevista a la web de estadísticas Flashscore en la que se refirió a la buena preparación que espera tener de cara al Mundial 2026 y dejó claro que la intención es lograr “algo histórico para Colombia”.

Le puede interesar: La Selección Colombia jugaría en Bogotá previo a su participación en el Mundial 2026

“Mi foco ahorita está en llegar lo mejor preparado al Mundial, ese es el sueño que tiene cualquier persona: disputar una Copa del Mundo, el torneo más importante y que es un privilegio estar ahí. Tenemos una linda oportunidad frente a nosotros por conseguir algo histórico para Colombia, para nuestro país y darle una alegría a la gente que se lo merece y lo necesita”, dijo al respecto.

Del mismo modo, manifestó que, si bien son conscientes de lo complejo que puede llegar a ser ganar la Copa del Mundo, la plantilla que hay, y el proceso que se ha construido, son los que le abren paso a la ilusión.

“Vamos paso a paso, llevando el proceso, sabiendo lo complejo que es la cita mundialista, esa posibilidad y esa esperanza de ilusionarnos con el Mundial, por el equipo que tenemos, por el trabajo que se tiene, por lo que ha sido todo este proceso que ha sido muy positivo. Ya estamos muy cerca del Mundial, pero aún faltan cosas que podemos mejorar para llegar mejor a esa cita mundialista”, añadió.

Mundial 2026: Así terminaría la Selección Colombia en el Grupo K, según la Inteligencia Artificial

Vale la pena mencionar que la Selección Colombia iniciará el Mundial en la fase de grupos contra Uzbekistán, seguirá contra el que gane el repechaje (Jamaica/ Nueva Caledonia o Congo) y cerrará contra Portugal.

Arias y los rumores de un regreso a Brasil

Partiendo de ese buen nivel que no ha podido alcanzar en Wolves, se ha rumoreado mucho con un posible regreso de Arias a Brasil, con Palmeiras y Flamengo como los posibles candidatos. Ante esto, Jhon manifestó que es normal que surjan este tipo de informaciones en el ámbito futbolístico.

“Yo creo que es algo normal. En el mundo del fútbol existen rumores y especulaciones y más por todo lo que conseguí en Brasil. Es normal que se me vincule con uno u otro equipo. Hace parte del proceso natural. Por la situación actual del club, que no es muy buena, que tuvimos un mal arranque de temporada y, por el hecho de que las temporadas son diferentes, en Brasil ya se piensa en la próxima temporada y esos rumores existen”, comentó.

¡Definidas sedes, fechas y horas! Prográmese con los partidos de Colombia en el Mundial 2026

“Creo que con la ventana abierta se va a aumentar la especulación de uno que otro equipo grande en Brasil, pero yo estoy tranquilo, soy consciente del momento que estamos atravesando en Wolverhampton, estoy trabajando mucho para conseguir el objetivo y revertir lo que estamos viviendo”, concluyó sobre el tema.

Jhon Arias durante el último partido de los Wolves ante Manchester United / Getty Image / Jacob King - PA Images Ampliar

La adaptación a la Premier League

“Es una liga totalmente diferente, que inclusive es positiva porque te ayuda a evolucionar como jugador, como persona. Te ayuda a estar mejor mentalmente por lo compleja que es, porque es una liga que tiene un margen de error mucho menor, muy bajo, la calidad de los jugadores es mayor. El ritmo, el tema físico es diferente a las otras ligas que uno está acostumbrado a ver. Yo creo que eso de por sí dice por qué es para muchos considerada la mejor liga del mundo”, mencionó.

“Es muy compleja, pero la verdad, independientemente de la situación del club yo me he sentido bien. He ido evolucionando con el pasar de los partidos, algo normal. La adaptación es algo que hace parte de los cambios, de la mudanza de una liga para otra; en mi caso, de un continente hacia otro. Así que me he sentido bien. A día de hoy me siento mucho mejor, más sintonizado con la Premier League”, cerró confiando en darle vuelta al asunto que atraviesa el equipo.



