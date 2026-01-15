Hernán Torres sobre su 2026 con Millonarios: “Yo no prometo títulos, prometo trabajo”

Millonarios volvió al país tras lo que fue su pretemporada en Uruguay y Argentina, países en donde se enfrentó a River Plate y Boca Juniors, respectivamente. A su llegada la capital, Hernán Torres, técnico del equipo, hizo un balance de la pretemporada y los nuevos jugadores.

Balance de la pretemporada

“Pienso que el equipo se comportó bien, tuvo mucho orden en los dos compromisos, lógicamente aspirando a más, producir más, generar más”.

¿Cómo vio a los refuerzos?

“Bien, yo pienso que cumplieron, respondieron en el momento que se les exigió, son grandes jugadores, por eso están aquí en Millonarios. Espero que ratifiquen eso”.

¿Cómo va Andrés Llinás?

“Él va bastante bien, muy pronto va a volver a estar haciendo fútbol competitivo. Lo llevamos a ver si podíamos darle algunos minutos, pero la situación estuvo muy difícil para ponerlo, no quisimos arriesgarlo, su lesión fue un poco complicada. Mientras se va tomando confianza, ya está bien, ya está recuperado, falta recuperar su parte futbolística, su ritmo de competencia. Yo creo que muy pronto la va a adquirir”.

¿A qué se compromete este 2026 con Millonarios?

“Estamos comprometidos a trabajar y a no ahorrar ningún esfuerzo por darles las alegrías que ellos quieren y se merecen, es una hinchada que siempre ha sido fiel, nos debemos a ellos. Yo como técnico no prometo títulos, prometo trabajo, todo el mundo trabaja para ser campeón, ojalá lo podamos conseguir, primero prometo trabajo”.

¿Cómo va la búsqueda de un central zurdo?

“No está ratificado eso, se está mirando la posibilidad. Hay que mirar bien, como nuestros dirigentes lo están haciendo, hacer las cosas bien y poder elegir bien”.

¿Le quedan cupos para jugadores?

“No, antes tengo superávit, tengo que comenzar a mirar bien, porque son 25 no más y eso nos limita con el tema de contrataciones”.

¿Cómo ha visto a Falcao?

“Bien, los minutos que ingresó cumplió, viene de menos a más. Esperemos que se ponga en forma lo más pronto posible”.