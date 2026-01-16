¿Luis Fernando Muriel estará en la final de vuelta de la Superliga?: Alfredo Arias habló al respecto

Junior cerró el partido de ida de la Superliga con un empate 1-1 que deja la serie abierta y con la atención puesta en lo que será la definición en Bogotá. Tras el encuentro, Alfredo Arias analizó el rendimiento del equipo, explicó los errores que condicionaron el resultado y se refirió, con especial énfasis, al nuevo fichaje, Luis Fernando Muriel.

El entrenador uruguayo reconoció que el equipo pagó caro una equivocación puntual en el cierre del primer tiempo, más que por la presión del rival. “Nosotros pagamos un error carísimo, una pelota que teníamos controlada y tiene la mala fortuna mi jugador de de pegarle mal, de pegarle con la canilla, terminó en gol”, señaló, insistiendo en que Junior generó varias opciones claras a lo largo del partido.

El foco principal de la conferencia estuvo puesto en Luis Fernando Muriel. Arias fue claro al explicar por qué el delantero aún no está listo para competir. “Lo quería tener para ayer, pero no llegaron los papeles y viene de una inactividad”, afirmó, revelando, además, que el jugador presenta exceso de peso producto del tiempo sin competir.

El técnico insistió en la necesidad de manejar con cuidado su regreso. “La desesperación no nos puede llevar a cometer un error y lesionar al jugador”, comentó, dejando claro que su posible debut dependerá tanto de lo reglamentario como de su evolución física.

Sobre los plazos, Arias fue prudente y evitó comprometer fechas. “Depende más de su condición física y de que estén los papeles en regla que de mi deseo. El deseo mío es claro, pero hay que ser responsables”, reiteró, señalando que será evaluado día a día en los entrenamientos.

Desde el plantel, el zaguero central uruguayo Lucas Monzón también se refirió a la llegada del atacante y al impacto que puede tener en el grupo. “Muriel es un jugador con mucha experiencia, va a aportar mucho al equipo y estamos esperando que pueda sumarse pronto”, comentó.

Pensando en el partido de vuelta, Arias anticipó un escenario distinto en Bogotá. “No va a ser el mismo partido, ellos van a salir más y nos van a exigir mucho más”, advirtió, subrayando que en una final cada detalle pesa y que Junior deberá atacar y defender con la misma intensidad.

Con la serie igualada y la Superliga en juego, Junior se prepara para la definición, mientras administra con cautela la llegada de su refuerzo estrella. La ilusión por Muriel crece, pero el mensaje desde el cuerpo técnico es claro: paciencia antes que apuro.