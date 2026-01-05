Carlos Bacca crítica a la Dimayor: “Muchas familias van a quedar desamparadas”

Carlos Bacca, ídolo del Junior y quien no estuvo presente en la consecución de la undécima estrella debido a una lesión en el tendón de Aquiles, estuvo presente en el inicio de la pretemporada del equipo barranquillero. Más allá de esto, es incierto aún su continuidad en el equipo, pues se ha llegado a especular que no será inscrito para este primer semestre del año.

A su llegada a la sede administrativa del equipo, Bacca dialogó con los distintos medios, refiriéndose a la polémica medida de la Dimayor de reducir a 25 el número de jugadores inscritos para el campeonato.

“Es difícil, porque son muchas familias que van a quedar desamparadas, se puede decir, por medio del trabajo, son muchos jugadores que van a quedar sin trabajo, esa es la realidad”, comentó al respecto el goleador atlanticense.

Al respecto, añadió: “No sé el tema a fondo, por las decisiones, seguramente que los que habrán tomado la decisión sabrán el por qué, esperemos que sea lo mejor para el fútbol colombiano, queremos crecer y yo creo que hay manera de crecer, de pronto esta sea una buena opción, de los 25 jugadores”.

“yo creo que hay que ir de a poco, hay equipos como Junior que tienen más de 30 jugadores y muchos van a quedar sin poder ser inscritos, y el club tiene que pagarles, porque el club va a ser responsable de pagar, yo creo que hay que ir poco a poco, o no sé si esto ya se venía dando, desconozco el tema. Hay que respetar las decisiones que se toman así no se compartan, no estén a gusto”, concluyó al respecto.