Recargas de pasajes gratis en TransMilenio 2026: ¿Quiénes lo pueden hacer? Paso a paso

El Distrito comenzó las recargas de pasajes gratis correspondientes al mes de enero de 2026, como parte de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, que busca facilitar la movilidad de los ciudadanos más vulnerables de Bogotá.

Lea también: ¿Cuándo aplicará la nueva tarifa de $3550 en Transmilenio? Revelan posible fecha

En total, la Administración Distrital invertirá más de 10.000 millones de pesos para cubrir los pasajes de más de 740.000 beneficiarios, entre ellos personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y hogares en condición de pobreza extrema o moderada.

“Esta iniciativa garantiza que miles de personas puedan movilizarse por la ciudad sin costo, accediendo a oportunidades y reduciendo las brechas sociales”, indicó la Secretaría Distrital de Integración Social.

Le puede interesar: Tarifa de buses intermunicipales en Cundinamarca 2026: Precio actualizado y vigente

Así se distribuye el beneficio:

En enero de 2026, las recargas de pasajes gratis se distribuyen de la siguiente manera:

Personas mayores: 343.000 beneficiarios — inversión de $3.143 millones.

343.000 beneficiarios — inversión de $3.143 millones. Personas con discapacidad: 161.000 beneficiarios — inversión de $2.658 millones.

161.000 beneficiarios — inversión de $2.658 millones. Hogares en pobreza extrema o moderada (Sisbén): 238.000 beneficiarios — inversión de $4.205 millones.

238.000 beneficiarios — inversión de $4.205 millones. En total, 742.000 personas recibieron el subsidio, lo que representa una inversión distrital de $10.006 millones.

La importancia de personalizar la tarjeta TuLlave:

Para recibir y activar los pasajes es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que esta permite identificar a cada persona beneficiaria y cargar los pasajes correspondientes según su perfil.

Una vez personalizada la tarjeta, las personas pertenecientes a los grupos priorizados deben esperar la actualización de la información para poder realizar la activación de los pasajes en el sistema.

En el siguiente link puede consultar los puntos de personalización disponibles: https://www.tullaveplus.gov.co/conoce-tullave/puntos-de-personalizacion

Más información: Gerente de Transmilenio: el aumento del pasaje estaría por debajo del 23 % decretado por el gobierno

¿Cómo activar los pasajes gratis?

Las personas beneficiarias pueden activar sus pasajes de las siguientes formas:

En taquillas de TransMilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del beneficio.

En puntos automáticos del sistema

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar “Transacciones virtuales”.

Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Confirmar los pasajes asignados.

Finalizar el proceso.

Lea también: Aumento del pasaje de bus urbano sigue en estudio: transportadores piden ajuste de $400

Ajuste de tarifa justa y especial

La tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público TransMilenio en sus componentes troncal y zonal será unificada para ambos servicios en $3.200. El incremento busca garantizar la sostenibilidad del sistema, atender los costos operativos y mantener el equilibrio entre oferta y demanda, siguiendo criterios establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo y el incremento del IPC proyectado al cierre de 2024.

El incremento en la tarifa del pasaje es de 8.47 %, por debajo del aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para el 2025 en 9.54 % y del auxilio de transporte que tuvo un incremento de 23.46 %, equivalente a $ 200.000.

El ajuste tarifario se fundamenta en estudios técnicos que consideran variables como la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, los costos del sistema y factores externos.