Perros antinarcóticos frustraron el envío de más de 11 kilos de marihuana

La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Bogotá de la Policía Nacional incautó en las últimas horas más de 11 kilogramos de marihuana que eran enviados mediante empresas de mensajería terrestre.

Los procedimientos se realizaron en bodegas de encomiendas, donde, gracias a las labores de registro y control, los caninos antinarcóticos ‘Rocco’, ‘Paris’, ‘Cielo’ y ‘Lastra’ detectaron varios paquetes sospechosos con destino a departamentos como Arauca, Atlántico y Boyacá.

En total, fueron incautados 11.150 gramos de marihuana, evitando su distribución y comercialización en diferentes regiones del país. Los casos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

“La Policía Nacional de Colombia continúa fortaleciendo los controles para contrarrestar el tráfico de estupefacientes y reitera su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”, dice la institución.