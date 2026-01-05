¡Atentos! Así quedó la tarifa del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga / Caracol Radio

Bucaramanga

El director del Área Metropolitana de Bucaramanga, John Manuel Delgado confirmó que tras la reunión sostenida este lunes 5 de enero con los entes correspondientes, se definió el nuevo valor de las tarifas para el Transporte Público Colectivo (TPC) en 2026.

John Manuel Delgado informó que para el caso de los trayectos cortos el pasaje tendrá un costo de $3.000 pesos mientras que para los trayectos largos será de $3.600 pesos.

Estas tarifas comenzaran a regir en los cuatro municipios del área metropolitana: Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, a partir de la expedición del nuevo decreto que estiman sea publicado a más tardar mañana 06 de enero de 2026.

Metrolínea acogerá las mismas tarifas del Transporte Público Convencional (TPC). En este momento continúan en reunión definiendo la tarifa para taxis.

En 2025 las tarifas de bus presentaron los siguientes precios: para rutas cortas del transporte de bus urbano estuvo en $2.700 y el de rutas largas en $3.300.