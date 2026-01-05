Tarifa de buses intermunicipales en Cundinamarca 2026: Precio actualizado y vigente

Con el inicio del año suben varias tarifas y cambian los precios, por ejemplo, del pasaje de Transmilenio, tarifas de taxis y por supuesto, en esos incrementos también están los buses intermunicipales, especialmente en Cundinamarca.

Muchas personas que viven en las afueras de Bogotá en municipios cercanos como: Fusa, Mosquera, Madrid, Funza, entre otros, suelen tomar estos servicios para llegar a sus trabajos o estudios que están en Bogotá, por ello, es importante saber cuál es el alza en estos servicios.

¿Para cuáles rutas aplicará el alza de las tarifas?

Los ajustes en las tarifas aplican para rutas con origen en Bogotá, Ubaté, Tausa y Zipaquirá, y ya están siendo cobrados a los usuarios que se movilizan diariamente entre la capital y distintos municipios del departamento.

Diferentes empresas transportadoras como Rápido El Carmen, han dado a conocer el listado oficial de tarifas vigentes, en el que se especifican los valores según el punto de salida y el destino final, incluyendo trayectos cortos, intermedios y de mayor distancia dentro de Cundinamarca y hacia municipios.

Aumento en tarifas intermunicipales saliendo desde Bogotá:

Para este 2026, la tarifa mínima establecida para recorridos cortos desde Bogotá es de $5.000. Destinos cercanos como Teleton, por ejemplo, tienen un valor de $6.000, mientras que el pasaje al centro de Chía quedó en $7.000 y a Cajicá en $7.500.

Para recorridos de mayor distancia, el precio hacia Zipaquirá y La Paz es de $10.500, al cruce de Neusa $13.000 y a Casa Blanca $13.500. Otros destinos como La Ruidosa tienen una tarifa de $14.000, Pajarito $15.000 y Tierra Negra $16.000, valor que también aplica para la Represa del Neusa. El pasaje hasta Tausa quedó en $17.000 y hasta Sutatausa en $19.000.

Tarifa de buses a otros municipios de Cundinamarca

Cartagenita: $14.000, Zipacón: $21.000, Anolaima: $27.000, Cachipay: $27.000, Calandaima: $30.000, Anatoly: $35.500.

Precios desde Ubaté y otros municipios del norte:

Desde este municipio, la tarifa hacia Sutatausa, Carmen de Carupa y Capellanía es de $6.000. Tausa quedó en $7.500, Tierra Negra cuesta $9.000. Lenguazaque tiene una tarifa de $9.400 y Fúquene de $9.500.

Si viaja desde Ubaté hacia Guachetá el costo es de $11.700, para Simijaca es de $13.500 y a Casa Blanca $13.000, a Zipaquirá $16.500, a Cajicá $18.000, al centro de Chía en $19.500 y a Bogotá en $21.000.

El listado de tarifas desde Ubaté incluye además rutas hacia Alizal ($9.800), Apartadero ($12.800), Cucunubá ($5.400), Chocontá ($18.000), Nemocón ($18.000) y Suesca ($18.000). Otros trayectos como San Miguel de Sema tienen un precio de $21.000, Cóper de $39.000 y Samacá de $31.000. También se especifican valores para sectores rurales y veredas como Volcán 1 y Volcán 2 ($7.000), Volcán 3 ($10.000) y Volcán Soaga ($7.000).

Es importante que tenga en cuenta estas nuevas tarifas y las de otras empresas transportadoras a la hora de movilizarse hacia Bogotá desde municipios cercanos a la capital y desde Bogotá hacia lugares de Cundinamarca.