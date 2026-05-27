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27 may 2026 Actualizado 12:13

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Bogotá

Listas las fechas en las que colegios distritales podrán reponer el tiempo por movilizaciones

Las clases podrán agendar las reposiciones entre el 3 y el 13 de junio de 20 26, incluyendo los sábados 6 y 13 de junio.

El primero de agosto no podremos regresar a las aulas: secretaria de Educación de Bogotá. Foto: Colprensa

El primero de agosto no podremos regresar a las aulas: secretaria de Educación de Bogotá. Foto: Colprensa(Thot)

El primero de agosto no podremos regresar a las aulas: secretaria de Educación de Bogotá. Foto: Colprensa
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La Secretaría de Educación de Bogotá, en cabeza de Julia Rubiano anunció que se abrió una nueva oportunidad para reponer el tiempo escolar afectado por las movilizaciones de marzo y abril.

“En busca de llegar a un acuerdo sobre los días de reposición del tiempo escolar, hemos sostenido este año 6 espacios de negociación con la ADE y ninguno ha sido efectivo. Por lo tanto, la Secretaría de Educación decidió abrir una nueva oportunidad de reposición de este tiempo que ofrece diferentes alternativas”, dijo Rubiano.

Y agregó, “quiero informar a las rectoras y rectores que, cumpliendo las posibilidades previstas por la Secretaría de Educación, podrán agendar las reposiciones entre el 3 y el 13 de junio de 20 26, incluyendo los sábados 6 y 13 de junio. Todas las rectoras y rectores del Distrito recibieron ya la circular donde están las indicaciones, y serán ellos quienes evalúan y definen con sus docentes los espacios de reposición de tiempo, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y las condiciones de cada colegio”.

Cabe recordar que, esta reposición la realizarán los docentes que, por motivo de las movilizaciones de marzo y abril, se ausentaron de la jornada escolar.

“Es importante aclarar que los docentes a quienes ya se les aplicó el descuento podrán reponer el tiempo y así recibir el reintegro del dinero. Con esta propuesta buscamos que las niñas, los niños y los jóvenes puedan recuperar y fortalecer los aprendizajes”, concluyó.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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