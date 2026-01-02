“Está en sus manos presidente”: Galán respondió a Petro sobre aumento de tarifa de Transmilenio

Bogotá D.C

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a las afirmaciones hechas por el presidente de la República Gustavo Petro sobre el posible aumento del pasaje de Transmilenio.

En su cuenta de X, Petro aseguró que el Gobierno Nacional dispone de un billón y medio de pesos para la compra de un flota eléctrica de Transmilenio, lo que según él, “baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”.

Ante estas declaraciones, Galán aseguró que esa cifra no es del todo cierta.

“ El convenio de cofinanciación de la Nación con el Distrito para flota eléctrica, buses eléctricos, contempla un aporte de la Nación por $938 mil millones de pesos, no son los $1.5 billones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos afectos”, sostuvo el mandatario capitalino.

Galán, precisó que esos 938 mil millones de pesos no llegarán en este 2026, sino en 2027 vía vigencias futuras.

Sin embargo, el alcalde indicó que si lo que Petro afirma es que el Gobierno Nacional adicionará otra cantidad de recursos al sistema de transporte de la ciudad, es una gran noticia.

“Si lo que usted está anunciando presidente es disponer de 1.5 billones de pesos, es decir de 562 mil millones de pesos más, adicionales a los del convenio ya firmado es una gran noticia. Eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año ”, indicó.