Aumento del pasaje de bus urbano sigue en estudio: transportadores piden ajuste de $400

El incremento en el valor del pasaje de los buses urbanos en Barranquilla continúa en estudio y aún no ha sido definido por el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB). Así lo confirmó Giovanny Ramos, presidente de la Asociación Regional de Transporte Urbano por Buses y Busetas del Atlántico.

Impacto del salario mínimo en los costos

Ramos explicó que, aunque inicialmente se hablaba de un aumento de $200, el gremio solicitó aplazar la decisión hasta conocer el porcentaje definitivo del incremento del salario mínimo para 2026. Con el ajuste ya establecido en 23,7 %, los transportadores aseguran que los costos de operación aumentaron de forma considerable, por lo que ahora proponen un alza de $400 en el pasaje, una medida que también se plantea a nivel nacional.

“Aún no hay una decisión definida. Aunque inicialmente se hablaba de un incremento de 200 pesos, como gremio solicitamos que ese ajuste se revisara teniendo en cuenta el fuerte aumento del salario mínimo. En este momento estamos a la espera de que la Junta Directiva del Área Metropolitana se reúna para tomar una decisión. A nivel nacional, no solo en Barranquilla, se está planteando un incremento de 400 pesos, ya que el aumento del 23,7 % del salario mínimo se ha convertido en el factor que más impacta los costos fijos de operación del transporte”, explicó.

Combustibles, otro golpe para el sector

El dirigente gremial también se refirió al reciente aumento en los precios de los combustibles, con un alza de $90 en la gasolina corriente y de $99 en el diésel, señalando que estos incrementos agravan la situación financiera del sector.

“Lamentablemente, no solo enfrentamos el impacto del aumento del salario mínimo, sino también el reciente incremento de 99 pesos en el diésel. Este combustible, que anteriormente representaba el mayor rubro de la operación, ahora pasó a ser el segundo, pero sigue teniendo un alto impacto. Aunque su aumento no se dio de una sola vez como en el caso de la gasolina, ha venido subiendo de manera progresiva, lo que afecta directamente los costos de operación del transporte”, sostuvo.

De aprobarse el ajuste solicitado, el pasaje pasaría a costar $3.700 en días ordinarios y $3.800 en días festivos. El gremio espera que la Junta Directiva del Área Metropolitana de Barranquilla tome una decisión en los primeros 15 días de enero de 2026.