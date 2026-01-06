Salario en especie en Colombia: ¿A cuánto equivale con el incremento del mínimo para 2026? Getty Images / Andrzej Rostek

El salario mínimo para 2026 en Colombia, que contempla el concepto de salario vital, tendrá un aumento del 23,7 % frente al año anterior, según lo decretado por el Gobierno Nacional.

Esta cifra marca un cambio fundamental en la planeación de las empresas, independiente de su magnitud, las cuales deberán adaptarse y buscar medidas de sostenibilidad para acogerse al nuevo piso salarial que llegará desde enero de 2026 a los 2 millones de pesos, incluyendo auxilio de transporte.

El cambio aplica también para los trabajadores en diversas modalidades que tienen en cuenta como base el salario mínimo, como lo son, por ejemplo, el pago del salario integral y el pago del salario en especie.

¿En cuánto quedó el salario mínimo 2026?

Con el nuevo ajuste definido por el Gobierno, el salario básico para los trabajadores colombianos en 2026 se fijó en $ 1.750.905, con un auxilio de transporte en $249.095 COP, para cumplir así con el total esperado de 2 millones de pesos.

En ese sentido, el salario mínimo tendrá un aumento de 327.405 pesos correspondientes al 23 % del aumento, mientras que el auxilio de transporte subió 49.095, relativos a un 24,5 % adicionales para 2026.

Lea también: Salario mínimo 2026 en Colombia: ¿A cuánto sale el día de trabajo con el aumento del 23%?

¿Cómo funciona el salario en especie en Colombia?

En Colombia el salario en especie está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo y ha sido ratificado por la Corte Constitucional. Se refiere a la entrega de cierta cantidad de bienes y servicios, como vestuario o alimentación, en contraprestación directa del servicio del empleado.

La ley determina que este acuerdo debe estar pactado por las partes durante el contrato de trabajo y, en el caso de que un trabajador devengue el salario mínimo legal, dicho valor, bajo ningún concepto, podrá exceder el 30 % del total devengado.

Le podría interesar: Cuotas moderadoras 2026: ¿Cuánto le costará ir al médico tras el aumento del salario mínimo?

En ese sentido, en Colombia se espera que los trabajadores que ganen el mínimo y reciban parte de su sueldo en especie, conserven al menos un 70 % del salario para garantizar así su sostenimiento y bienestar.

Salario mínimo 2026: ¿En cuánto queda el tope del salario en especie?

Con el incremento del salario mínimo del 23 % para 2026, las modalidades alternativas como el salario integral y el salario en especie recibirán importantes modificaciones dado que se calculan tomando como base dicho piso legal.

Así las cosas, el salario de un trabajador que recibe pagos en especie y gana el salario mínimo en 2026 deberá contemplar los siguientes topes: