Continúan pasos alternos en la vía al Llano por derrame de combustible en el km25

Bogotá D.C

Hacía las 3:40 de la tarde de este martes 26 de mayo se reportó un accidente de tránsito en el que se volcó un camión que transportaba combustible, en el kilómetro 25+000 de la vía al Llano.

El personal de la concesión Coviandina informó el cierre total de la vía en ese sector mientras se atendía la emergencia.

A las 5:16 de la tarde, la Policía de Tránsito y Transporte inició pasos alternos en el sector del accidente. A las 7:30 de la noche, autoridades informaron que llegó un vehículo para iniciar el transbordo del vehículo accidentado y el combustible derramado.

A las 12:25 de la noche se cerró nuevamente la vía para realizar el transbordo del combustible, labores que continuaron hasta las 3:45 de la madrugada de este miércoles 27 de mayo.