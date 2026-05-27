Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 may 2026 Actualizado 12:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Continúan pasos alternos en la vía al Llano por derrame de combustible en el km25

Autoridades atienden la emergencia para habilitar el paso de forma segura.

Juliana De Los Ríos

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Bogotá D.C

Hacía las 3:40 de la tarde de este martes 26 de mayo se reportó un accidente de tránsito en el que se volcó un camión que transportaba combustible, en el kilómetro 25+000 de la vía al Llano.

El personal de la concesión Coviandina informó el cierre total de la vía en ese sector mientras se atendía la emergencia.

A las 5:16 de la tarde, la Policía de Tránsito y Transporte inició pasos alternos en el sector del accidente. A las 7:30 de la noche, autoridades informaron que llegó un vehículo para iniciar el transbordo del vehículo accidentado y el combustible derramado.

A las 12:25 de la noche se cerró nuevamente la vía para realizar el transbordo del combustible, labores que continuaron hasta las 3:45 de la madrugada de este miércoles 27 de mayo.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir