¿Cuándo aplicará la nueva tarifa de $3550 en Transmilenio? Revelan posible fecha

La movilidad en la capital del país sufrirá un nuevo ajuste tarifario que ya genera preocupación entre los usuarios habituales del sistema. La Alcaldía de Bogotá publicó el proyecto de decreto que fija la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en $3.550 por viaje para este 2026.

Este valor representa un incremento de $100 adicionales frente a los $3.450 que inicialmente habían sido avalados por el Concejo Distrital. El ajuste se da en un contexto económico complejo, marcado por el histórico aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.

¿Cuándo sube exactamente el pasaje de TransMilenio?

De acuerdo a las declaraciones brindadas a LaFM del gerente encargado de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, el aumento no se aplicará de manera inmediata. El proyecto de decreto, publicado el pasado 31 de diciembre de 2025, debe cumplir primero con un periodo de cinco días hábiles para recibir comentarios de la ciudadanía.

Una vez finalizado este trámite administrativo, la administración distrital maneja como fecha tentativa el 15 de enero de 2026 para la expedición oficial del decreto. Solo a partir de esa firma y el cumplimiento de los requisitos legales, comenzará a regir la nueva tarifa de $3.550 en los tres componentes del sistema.

Impacto del salario mínimo de 2026 en el transporte

El ajuste del pasaje está estrechamente ligado a la nueva realidad salarial del país. Para 2026, el presidente Gustavo Petro fijó un aumento del 23 % en el sueldo básico, que quedó en $1.750.905 COP más el subsidio de transporte, que se fijó en 249.095 COP, el ingreso total de los trabajadores alcanza los $2.000.000 mensuales.

Sin embargo, este incremento salarial ha puesto presión sobre los sistemas de transporte masivo. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) ya había advertido que un alza salarial de tal magnitud obligaría a ajustes adicionales cercanos a los $200 por pasaje para cubrir los costos operativos y el déficit financiero.

Por su parte, el presidente Petro ha insistido en que el alza en los salarios de los conductores no debería afectar la tarifa si el Distrito migra hacia tecnologías eléctricas con apoyo del Gobierno Nacional, aunque el alcalde Carlos Fernando Galán ha precisado que dichos recursos no están contemplados para llegar este año.

Lo que se mantiene: transbordos a cero pesos

A pesar del incremento en el valor del viaje sencillo, el proyecto de decreto contempla mantener el esquema de transbordos, una medida vital para los usuarios que recorren largas distancias.

Los pasajeros podrán seguir realizando hasta dos transbordos dentro de una ventana de 125 minutos (contados desde la primera validación) sin tener que pagar un nuevo pasaje. Este beneficio busca mitigar el impacto del aumento a $3.550 en quienes deben utilizar más de un bus para llegar a su destino.

