“Los usuarios no pagan el precio real”: Asocapitales por posible aumento de pasajes de transporte

Bogotá D.C

En diálogo con Caracol Radio estuvo el director de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), Andrés Santamaría, hablando más a fondo sobre el impacto del aumento del salario mínimo en los sistemas de transporte de las ciudades principales del país.

“Reconocemos que el impacto es positivo para 2.4 millones de trabajadores que ganan sobre el salario mínimo. Sin embargo, sí procedemos con alertas para que ese crecimiento del salario mínimo se tomen las medidas y las decisiones adecuadas por parte de los gobiernos capitales”, aseguró el director.

Santamaría recalcó que el salario de los trabajadores que hacen parte del sistema de transporte público abarca entre el 40 y el 50% de los costos, de ahí que los pasajes puedan presentar un incremento, como ya lo busca presentar el de Transmilenio.

“Hoy los usuarios históricamente no pagan el precio real. El precio real, digamos, gran porcentaje subsidiado por los gobiernos capitales del país. Eso hace que hoy se enfrenten a un costo mayor porque todos sabemos que hoy los sistemas masivos de transporte tienen grandes retos y dificultades”, indicó el director.

Los valores del transporte masivo crecerán dependiendo de la ciudad. Aunque la totalidad del pasaje no es pagado directamente por los usuarios, ya que una gran parte es subsidiado, se verá reflejado en los impuestos.

“Los ciudadanos, a través de los impuestos, van a tener que entrar a subsanar eso, es decir, van a ser mucho más más grande el subsidio. Son recursos que dejan de utilizar entonces es menos inversión en otras obras para la ciudad”.

En cuanto al posible incremento del pasaje de Transmilenio, de $350 pesos, el director indicó que es un alza muy por debajo del 23%.

“Hay un gran esfuerzo de la ciudad y el gobierno de Bogotá por compensar un equilibrio entre el costo real de la tarifa y lo que se le da a cobrar a los usuarios”, aseguró Santamaría.

Para el director el caso de Bogotá es, dentro de todo, el más positivo en comparación con otras ciudades capitales del país.

También la resulta imposible que los costos laborales no se trasladen a los costos de operación que en parte son los costos de los pasajes.

“Y más en un sistema donde el recaudo tiene dificultades mes a mes en todo el país”, manifestó el director.