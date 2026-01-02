Gerente de Transmilenio: el aumento del pasaje estaría por debajo del 23 % decretado por el gobierno

El servicio de transporte público, Transmilenio, anunció que este 2026, la tarifa de los pasajes podría llegar a subir hasta $350 pesos colombianos. Esto se planteó, luego de que se ajustara el incremento decretado por el gobierno nacional hacia el salario mínimo, que fue del 23 %, cosa que ha causado gran controversia en todo el país, ya que muchos creen que esto, no puede ser posible, pues no se está teniendo en cuanta las posibles consecuencias que este incremento puede traer.

Es así que en Caracol Radio, estuvo el Gerente Encargado de Transmilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, quien habló acerca de este incremento, y explicó varios detalles acerca del porqué se tomaría esta decisión y a su vez, manifestó que ciertas cosas dichas por el presidente, Gustavo Petro, no son del todo ciertas en cuanto a la financiación.

“Por ende, desde Transmilenio, estamos siendo responsables para cubrir el sistema en 2026, y se hace esta alza para cubrir el servicio, específicamente, si sube el salario mínimo. Esto debe ajustarse, además, la tarifa quedaría por debajo del 23% incrementado por el gobierno nacional”, explicó el gerente.

Le recomendamos: Pasaje de Transmilenio subiría $350 pesos: Alcaldía de Bogotá expidió borrador de decreto

Un aumento a la tarifa que ajustaría al incremento del salario mínimo

Como bien se sabe, por decreto el salario mínimo para este 2026, rige sobre el 23 %. Según lo explicado por el Gerente Encargado de Transmilenio, es necesario que haya un ajuste en el precio del pasaje, asegurando que, si bien se planteó no subirlo al máximo, esta alza se hace para mantener el servicio que se le ofrece diariamente a los ciudadanos.

Asimismo, dijo que más allá de solo verlo desde un punto de vista macroeconómico, índices de precio al consumidor y demás, también se pone sobre la mesa, otros costos operacionales que parece que, el gobierno no está teniendo en cuenta:

“Si sube el salario mínimo, suben los costos operacionales y, por ende, debe ajustarse la tarifa para los bogotanos. No obstante, pues este aumento de 10,9% de la tarifa que se plantea es menor de la mitad del aumento del 23% del salario mínimo decretado por el gobierno nacional, y aún más comparado con el aumento del auxilio del transporte, también decretado por el gobierno. Además, esta tarifa es mucho menor a ello hoy, con la tarifa vigente”,

Le puede interesar: Rechazamos este incremento, una botella de aguardiente costará un 48% más: presidente de Asobares