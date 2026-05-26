Abogados de Yulixa Toloza rechazan el llamado a realizar actos de “justicia por mano propia”

Familiares y abogados de Yulixa Toloza publicaron un comunicado a través del cual rechazaron los llamados a actos de “justicia por mano propia” difundidos a través de redes sociales en relación con el caso. En ese sentido, aseguraron que desde el primer momento han acudido a mecanismos amparados en la Constitución.

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“Desde el inicio, la familia ha acudido exclusivamente a los mecanismos previstos en la Constitución y la ley, depositando su confianza en la Fiscalía General de la Nación y en los jueces de la República para el esclarecimiento de los hechos, la determinación de responsabilidades y la garantía de los derechos de las víctimas”, se lee en el comunicado.

En ese sentido, los abogados hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, adelante las investigaciones a que haya lugar respecto de las amenazas y mensajes difundidos en redes sociales en el marco de este caso.

En ese sentido, los abogados hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, adelante las investigaciones a que haya lugar respecto de las amenazas y mensajes difundidos en redes sociales en el marco de este caso.

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“Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar la labor de las autoridades competentes, a actuar con responsabilidad en el uso de las redes sociales y a abstenerse de cualquier conducta que pueda obstaculizar el curso de la justicia o poner en riesgo la integridad y seguridad de las personas vinculadas a este proceso”, agrega el comunicado.

Finalmente, los allegados a Yulixa aseguran que la búsqueda de justicia únicamente puede desarrollarse dentro del marco institucional y con pleno respeto por el Estado de Derecho. Recordemos que varios de los implicados en el presunto asesinato de Yulixa ya fueron capturados.