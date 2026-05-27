La solicitud de la familia del profesor Kevin Santiago: agradecemos evitar especulaciones

Poco a poco las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos que rodearon la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, un docente de 31 años que trabajaba en el colegio Santiago de las Atalayas, en la localidad Bosa.

En medio de la situación, la familia del hombre reportado como desaparecido el pasado miércoles 20 de mayo pidió respeto por la información que está circulando.

“Solicitamos de manera respetuosa comprensión, prudencia y tiempo para poder asimilar esta dolorosa noticia en familia. Por el momento, agradecemos evitar especulaciones o solicitudes de información adicional. Agradecemos nuevamente el respeto, la empatía y el apoyo brindado en este difícil momento”, dijo la familia a través de un comunicado.

Sumado a esto, agradecieron a las personas que han apoyado a la familia tras el trágico suceso.

“En medio del profundo dolor que atraviesa nuestra familia queremos expresar un sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron, apoyaron y ayudaron a difundir la información durante estos difíciles días. Cada mensaje, oración, publicación y muestra de solidaridad fueron de gran valor para nosotros”, agregaron.

Pruebas de las autoridades y videos de los presuntos responsables.

Gracias a las cámaras de vigilancia, las autoridades siguen la pista de los presuntos responsables de este hecho. En uno de los videos, se ve como tres hombres sacan una maleta en la que, al parecer, se encontraba el cuerpo de Kevin Santiago.

Preliminarmente se conoció que el cadáver fue hallado con signos de tortura y que se avanza en la necropsia que permitirá determinar la manera de la muerte y su causa.

El profesor estuvo desaparecido durante cerca de 2 días y la última vez que lo vio con vida fue en el gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano, ubicado en la localidad de Kennedy.

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Según se conoció, su madre intentó comunicarse con él sobre las 11:30 p.m., pero nunca recibió respuesta. A la 1:14 a.m., cuando volvió a llamarlo, se dio cuenta de que el teléfono estaba apagado. El profesor se movilizaba en una motocicleta azul y negra de placas XHH74G.