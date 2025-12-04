Uribe sobre el Centro Democrático el objetivo no es Iván Cepeda, sino un proyecto de país en 2026

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez delineó la ruta del Centro Democrático (CD) de cara a las próximas contiendas, enfatizando la necesidad de un proceso interno transparente y, a su vez, lanzando fuertes críticas contra el proyecto político del gobierno actual.

Uribe confirmó que el partido insistirá en que sus candidatos se sometan a una consulta popular en marzo de 2026, la cual será radicada ante la Registraduría Nacional. Respecto a las divisiones internas, el líder del CD fue enfático: “Quien quiera que hoy diga que se quieran salir antes del 6 o 7 de febrero, puede hacerlo”, señalando que el partido avanza con “tres excelentes candidatos”.

El expresidente reiteró su deber de buscar consensos amplios, incluso si son difíciles. “Nosotros vamos a insistir en la necesidad de que exista un gran diálogo, un gran acuerdo, que como lo he dicho, sería en un rango muy amplio. Del doctor Abelardo de la Espriella al doctor Sergio Fajardo”, afirmó mostrando la amplitud del espectro político que busca incluir.

Uribe fue directo al señalar el riesgo económico del proyecto del gobierno de Gustavo Petro: “El objetivo nuestro no tiene un nombre propio, Iván Cepeda, sino un proyecto de país. Ellos tienen un proyecto de estatización que termina empobreciendo”.

En un señalamiento contundente sobre las dinámicas políticas actuales, el expresidente abordó la pregunta sobre alianzas del presidente Gustavo Petro con grupos armados y el narcotráfico. Uribe declaró: “Lo cierto del caso es que él le ofreció a esos grupos unas ventajas y ellos se obligaron a votar por él... Ellos hacen política, es con el fusil al hombro. Y apuntando a la nuca, a la cabeza de los ciudadanos. Eso es muy grave”.

Siga la entrevista EN VIVO en 6AM de Caracol Radio:

Noticia en desarrollo