6AM6AM

Programas

68 masacres en Colombia 2025: INDEPAZ entrega balance e indicadores de homicidios y desplazados

En 6AM de Caracol Radio estuvo Camilo González Posso, presidente INDEPAZ quien dio un balance sobre homicidios, violencia, masacres y desplazados en 2025

68 masacres en Colombia 2025: INDEPAZ entrega balance e indicadores de homicidios y desplazados

68 masacres en Colombia 2025: INDEPAZ entrega balance e indicadores de homicidios y desplazados

09:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

AME4101. BOGOTÁ (COLOMBIA), 14/06/2024.- El jefe negociador del Gobierno Camilo González Posso habla durante una entrevista con EFE, el 13 de junio del 2024, en Bogotá (Colombia). En medio de la crisis en la negociación con el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, tras la división de este grupo, el Gobierno colombiano confía en lograr un acuerdo con la parte menos beligerante "si no definitivo, sí irreversible en el camino de la paz". EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad