“Las botas significan empoderamiento femenino”: Ana María Restrepo, experta en moda

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En conversación con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, la ejecutiva y experta en moda, Ana María Restrepo, se refirió al uso de las botas en mujeres y su importancia para el empoderamiento.

Restrepo, nacida en Medellín y creadora de la tienda de moda Lola relola, contó cómo fue su inicio en la industria.

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“Yo empecé con Lola hace más o menos 10 años. Yo tuve a mi hija y a los 6 meses dije, yo quiero hacer zapatos. Comencé con las botas porque para mí las botas significan empoderamiento femenino”, expresó la empresaria.

La empresaria reveló que los materiales son en cuero hecho en Colombia por artesanos en Medellín. La elaboración de una bota pasa por cerca de 16 procesos y son más de 20 unidades, lo que significa una exclusividad del producto.

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“A mí me gusta siempre que el producto sea un producto diferencial y de buena calidad”, agregó Ana María Restrepo.

Escuche la entrevista completa:

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