El problema es que el poder regulatorio lo tiene la CREG, no el Ministerio de Energía: exministro

Se dio a conocer que el Gobierno publicó el borrador de decreto que aumentaría la tarifa en el consumo de energía, es decir, en el recibo de la luz. Esto ha causado controversia, ya que por cada kilovatio consumido, el consumidor deberá pagar $8 pesos de más.

Es así que, en 6 AM de Caracol Radio, estuvo el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, quien habló y brindó algunos detalles acerca del porqué él cree que esto aumentaría, añadiendo que, existen ciertas irregularidades en el manejo y regulación.

En desarrollo.