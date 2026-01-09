El problema es que el poder regulatorio lo tiene la CREG, no el Ministerio de Energía: exministro
En 6 AM estuvo Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía de Colombia, quien explicó varios detalles acerca del incremento en los recibos de luz en el país y algunas irregularidades.
Amylkar Acosta Medina, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Foto: Colprensa - Luisa González
Se dio a conocer que el Gobierno publicó el borrador de decreto que aumentaría la tarifa en el consumo de energía, es decir, en el recibo de la luz. Esto ha causado controversia, ya que por cada kilovatio consumido, el consumidor deberá pagar $8 pesos de más.
Es así que, en 6 AM de Caracol Radio, estuvo el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta Medina, quien habló y brindó algunos detalles acerca del porqué él cree que esto aumentaría, añadiendo que, existen ciertas irregularidades en el manejo y regulación.
En desarrollo.