“Cambios en el subsidio al diésel afectan 1 millón de vehículos”: gremios de estaciones de gasolina

El vocero de la asociación gremial ‘Somos Uno’, conformada por Fendipetroleo y la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, David Jiménez Mejía, estuvo en 6AM de Caracol Radio.

El representante gremial se refirió al borrador del decreto gubernamental que contempla una serie de medidas para el desmonte del subsidio al diésel a particulares, a partir de cobros diferenciados según el tipo de vehículo.

Dudas por la implementación del desmonte del subsidio al diésel

Jiménez expresó la preocupación del gremio por la implementación gradual de seis meses, contemplada den el decreto, la cual estaría focalizada inicialmente en ciertos municipios.

“Nos parece un error técnico porque nuestros consumidores deciden con el desplazamiento; si solo está la medida en ciertos municipios habría un desequilibrio en las ventas, afectando la libre competencia entre las más de 6.400 estaciones”, manifestó.

“El diésel en específico se consume por cerca de un millón de vehículos en el país, son los que transportan la carga y los pasajeros a nivel nacional, cualquier aumento en el diésel tiene un impacto en el costo de vida de todos los colombianos”, señaló el vocero de los agremiados.

“La medida busca aplicarse en 1 de cada 3 vehículos (la tercera parte del parque automotor) que son las camionetas, los camperos, automóviles e incluso algunos carros de carga, pero a la fecha no tenemos la tecnología para diferenciarlos”, describió el representante de ‘Somos Uno’.

¿Quién asume el costo de implementación?

De acuerdo con David Jiménez de Somos Uno, el decreto no entrará en vigencia hasta que se apruebe la reglamentación, a través de resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energía.

“Mientras se define ese mecanismo que podría ser una cámara, un chip o que los vehículos se registren en cierta plataforma a través del Runt”, añadió el agremiado.

“Se debe aclarar quién va a asumir ese costo de implementación, si se va a utilizar esa diferencia de $ 3.000; pero en caso de que se asuma por las estaciones de servicio, debe actualizarse el margen de comercialización, que hoy en día es menos del 6 % del precio final”, sentenció.